Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
ATP
12 августа 2023, 09:05 |
1296
0

Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто

Алькарас уступил Томми Полу, Гаэль дал бой Яннику Синнеру, Де Минаур убрал россиянина

12 августа 2023, 09:05 |
1296
0
Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В ночь на 12 августа состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Торонто (Канада).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас неожиданно уступил Томми Полу в трех сетах. Далее американец сыграет против Янника Синнера, который выиграл у Гаэля Монфиса в трех партиях.

Второй сеяный соревнований Даниил Медведев в двух сетах проиграл Алексу Де Минауру. В полуфинале Мастерса австралиец встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной. Испанец в четвертьфинале закрыл Маккензи Макдональда.

АТР 1000 Торонто. Хард. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [12] – 3:6, 6:4, 3:6
Гаэль Монфис [PR] – Янник Синнер [7] – 4:6, 6:4, 3:6

Нижняя часть сетки

Маккензи Макдональд – Алехандро Давидович-Фокина – 4:6, 2:6
Алекс де Минаур – Даниил Медведев [2] – 7:6 (9:7), 7:5

АТР 1000 Торонто. Хард. Пары 1/2 финала

Томми Пол [12] – Янник Синнер [7]
Алехандро Давидович-Фокина – Алекс де Минаур

По теме:
Монфис идет дальше. Известны все четвертьфиналисты на Мастерсе в Торонто
ВИДЕО. Камбек через два тай-брейка. Алькарас был близок к провалу в Торонто
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
ATP Торонто Карлос Алькарас (теннисист) Томми Пол Гаэль Монфис Янник Синнер Маккензи Макдональд Алехандро Давидович-Фокина Алекс де Минаур Даниил Медведев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕДНЕВ: «Со многими из Днепра-1 играли вместе на молодежном уровне»
Футбол | 12 августа 2023, 04:59 1
ЛЕДНЕВ: «Со многими из Днепра-1 играли вместе на молодежном уровне»
ЛЕДНЕВ: «Со многими из Днепра-1 играли вместе на молодежном уровне»

Новичок «Днепра-1» Богдан Леднев рассказал о первых днях в клубе

Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Футбол | 11 августа 2023, 16:04 10
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии
Напраздновался. Роналду грозит арест в Саудовской Аравии

Португалец позволил себе противоправный жест

Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
Футбол | 11.08.2023, 21:10
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
Кандидат в сборную Украины получил капитанскую повязку в клубе АПЛ
ВИДЕО. Свентек обыграла Мухову в Монреале и вышла на обидчицу Свитолиной
Теннис | 11.08.2023, 09:04
ВИДЕО. Свентек обыграла Мухову в Монреале и вышла на обидчицу Свитолиной
ВИДЕО. Свентек обыграла Мухову в Монреале и вышла на обидчицу Свитолиной
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Футбол | 11.08.2023, 19:49
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Названо условие, при котором Александр Кучер сохранит работу в Днепре-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой
Арис – последний клуб в Европе, где любимчик Ахметова ощущал себя звездой
10.08.2023, 12:20 4
Футбол
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
Стали известны зарплата и срок контракта Малиновского в Торино
10.08.2023, 11:05 21
Футбол
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
Гаэль МОНФИС: «Надеюсь, что дочка займется не теннисом»
10.08.2023, 16:12 7
Теннис
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
Ольга ХАРЛАН: «Смирнова сразу засунула свою саблю в одно место»
10.08.2023, 18:13 19
Другие виды
ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
ВИДЕО. Мастерская сенсация. Монфис обыграл 4-ю ракетку мира в Торонто
10.08.2023, 08:17 2
Теннис
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
10.08.2023, 15:18 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
ОФИЦИАЛЬНО. Анатолий Трубин – игрок Бенфики
10.08.2023, 20:08 21
Футбол
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Быстрее футбольного матча. Монфис вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
11.08.2023, 05:47 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем