Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто
Алькарас уступил Томми Полу, Гаэль дал бой Яннику Синнеру, Де Минаур убрал россиянина
В ночь на 12 августа состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Торонто (Канада).
Первая ракетка мира Карлос Алькарас неожиданно уступил Томми Полу в трех сетах. Далее американец сыграет против Янника Синнера, который выиграл у Гаэля Монфиса в трех партиях.
Второй сеяный соревнований Даниил Медведев в двух сетах проиграл Алексу Де Минауру. В полуфинале Мастерса австралиец встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной. Испанец в четвертьфинале закрыл Маккензи Макдональда.
АТР 1000 Торонто. Хард. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [12] – 3:6, 6:4, 3:6
Гаэль Монфис [PR] – Янник Синнер [7] – 4:6, 6:4, 3:6
Нижняя часть сетки
Маккензи Макдональд – Алехандро Давидович-Фокина – 4:6, 2:6
Алекс де Минаур – Даниил Медведев [2] – 7:6 (9:7), 7:5
АТР 1000 Торонто. Хард. Пары 1/2 финала
Томми Пол [12] – Янник Синнер [7]
Алехандро Давидович-Фокина – Алекс де Минаур
Final 4️⃣ in Toronto!— ATP Tour (@atptour) August 12, 2023
Who do you think will take home the 🏆@NBOtoronto | #NBO23 pic.twitter.com/J5wf2srLPG
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