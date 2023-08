Вылет Карлоса и Медведева, Монфис – аут. Определены полуфиналисты в Торонто

В ночь на 12 августа состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Торонто (Канада).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас неожиданно уступил Томми Полу в трех сетах. Далее американец сыграет против Янника Синнера, который выиграл у Гаэля Монфиса в трех партиях.

Второй сеяный соревнований Даниил Медведев в двух сетах проиграл Алексу Де Минауру. В полуфинале Мастерса австралиец встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной. Испанец в четвертьфинале закрыл Маккензи Макдональда.

АТР 1000 Торонто. Хард. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [12] – 3:6, 6:4, 3:6

Гаэль Монфис [PR] – Янник Синнер [7] – 4:6, 6:4, 3:6

Нижняя часть сетки

Маккензи Макдональд – Алехандро Давидович-Фокина – 4:6, 2:6

Алекс де Минаур – Даниил Медведев [2] – 7:6 (9:7), 7:5

АТР 1000 Торонто. Хард. Пары 1/2 финала

Томми Пол [12] – Янник Синнер [7]

Алехандро Давидович-Фокина – Алекс де Минаур

Final 4️⃣ in Toronto!



Who do you think will take home the 🏆@NBOtoronto | #NBO23 pic.twitter.com/J5wf2srLPG