Вышел и забил. Роман Яремчук отличился за Брюгге в Лиге конференций

Украинский форвард Роман Яремчук забил за бельгийский «Брюгге» в матче 3-го раунда Лиги конференций.

В матче против клуба Акюрейри из Исландии украинец вышел на замену сразу после перерыва.

Яремчук забил гол на 77-й минуте и установил окончательный счет в матче (5:1).

Ответный матч бельгийский клуб проведет на выезде через неделю, 17 августа.

Лига конференций. 3-й раунд

Первый матч, 10 августа

Брюгге (Бельгия) – Акюрейри (Исландия) – 5:1

Голы: Спилерс, 10, Ванакен, 40, Сков Ольсен, 41, Игор Тиаго, 45 (пен), Яремчук, 55 – Виллард, 60.

ВИДЕО. Гол Яремчука

27 year old Roman Yaremchuk 🇺🇦 scores for Club Brugge🇧🇪against KA 🇮🇸! Transferred from Benfica last season and only scoring twice, could this be a sign of better things for him?



Assisted by 22 year old Maxim De Cuyper. 🇧🇪 pic.twitter.com/lhpQwFa6ug