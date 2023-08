Источник: Мбаппе отклонил предложение ПСЖ по новому контракту

24-летний французский форвард Килиан Мбаппе отклонил предложение парижского клуба «ПСЖ» по новому контракту.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, руководство парижан предложило Килиану продлить соглашение до 2024 года. В договоре была включена опция гарантированной продажи в 2024 году, но игрок не согласился на такие условия.

В «ПСЖ» убеждены, что Мбаппе хочет покинуть команду этим летом и перебраться в «Реал» Мадрид.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В предыдущем сезоне-2022/2023 он забил 41 гол и сделал 10 ассистов в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Paris Saint-Germain position has not changed regarding Kylian Mbappé 🇫🇷



All solutions have been proposed — including new contract with guaranteed sale clause for summer 2024 up to player. Rejected.



PSG remain convinced Mbappé only wants Real Madrid.



🎥 https://t.co/QNNYkTtjKB pic.twitter.com/fCBUubymXZ