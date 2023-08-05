Франция05 августа 2023, 20:55 |
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Луис Энрике не собирается сажать Мбаппе в запас
У руководства клуба может быть другое мнение
05 августа 2023, 20:55 |
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В связи с нежеланием Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ», руководство клуба рассматривает возможность отправить форварда в резерв до конца сезона.
Однако сам главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы Мбаппе играл, и не собирается мариновать его в запасе.
Чье желание перевесит – пока что не известно. Уже 12 августа для «ПСЖ» новый сезон начнется матчем Лиги 1 против «Лорьяна». Будет ли Мбаппе включен в заявку на этот матч – пока что не известно.
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