Луис Энрике не собирается сажать Мбаппе в запас

В связи с нежеланием Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ», руководство клуба рассматривает возможность отправить форварда в резерв до конца сезона.

Однако сам главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы Мбаппе играл, и не собирается мариновать его в запасе.

Чье желание перевесит – пока что не известно. Уже 12 августа для «ПСЖ» новый сезон начнется матчем Лиги 1 против «Лорьяна». Будет ли Мбаппе включен в заявку на этот матч – пока что не известно.