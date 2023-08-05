Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике не собирается сажать Мбаппе в запас
Франция
05 августа 2023, 20:55 |
760
0

Луис Энрике не собирается сажать Мбаппе в запас

У руководства клуба может быть другое мнение

05 августа 2023, 20:55 |
760
0
Луис Энрике не собирается сажать Мбаппе в запас
Getty Images/Global Images Ukraine

В связи с нежеланием Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ», руководство клуба рассматривает возможность отправить форварда в резерв до конца сезона.

Однако сам главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет, чтобы Мбаппе играл, и не собирается мариновать его в запасе.

Чье желание перевесит – пока что не известно. Уже 12 августа для «ПСЖ» новый сезон начнется матчем Лиги 1 против «Лорьяна». Будет ли Мбаппе включен в заявку на этот матч – пока что не известно.

По теме:
ПСЖ опроверг слухи об уходе Луиса Энрике
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
ВИДЕО. Дубль Неймара. ПСЖ разгромил корейский клуб Чонбук
Луис Энрике ПСЖ Килиан Мбаппе
Источник RMC Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа раскрыл план на бой с Усиком
Бокс | 05 августа 2023, 13:25 3
Дюбуа раскрыл план на бой с Усиком
Дюбуа раскрыл план на бой с Усиком

Британец уверен в себе

Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Футбол | 05 августа 2023, 16:59 13
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай
Сгорели под домашним солнцем. ЛНЗ на выезде разбил Минай

При адской жаре в Закарпатье команда Владимира Шарана не нашла в себе сил на ответ

Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Футбол | 05.08.2023, 08:30
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Чигринский вернулся в Шахтер: лучше никогда, чем поздно
Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса
Футбол | 05.08.2023, 20:31
Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса
Динамо интересуется хорватским хавбеком Ювентуса
ЛЕГЕНДЕ - 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Футбол | 05.08.2023, 16:44
ЛЕГЕНДЕ - 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
ЛЕГЕНДЕ - 55. Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
ПЕГУЛА: То, что сделала Свитолина, через что проходит Украина – невероятно
04.08.2023, 09:33 3
Теннис
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
Источник: форвард Шахтера Сикан не хочет продлевать контракт с клубом
05.08.2023, 13:45 24
Футбол
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
04.08.2023, 09:19 12
Футбол
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
Оболонь – Динамо – 2:4. Результативное дерби. Видео голов и обзор матча
04.08.2023, 20:29 7
Футбол
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
Андрей Ярмоленко стал единоличным рекордсменом УПЛ
04.08.2023, 20:22 3
Футбол
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
ВИДЕО. Двойные стандарты от ВАР? Ванат открыл счет в матче против Оболони
04.08.2023, 17:40 20
Футбол
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
Две украинки в списке. Известны четвертьфиналистки в Вашингтоне
04.08.2023, 08:59 8
Теннис
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
03.08.2023, 21:58 127
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем