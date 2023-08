ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал свободного агента, который покинул Айнтрахт

Японский хавбек Даити Камада на правах свободного агента перешел в итальянский клуб «Лацио».

Покинув недавно «Айнтрахт», японец подписал контракт с Лацио» на 2 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Ожидается, что зарплата полузащитника будет составлять 3,4 млн евро за сезон.

Выступая за «Айнтрахт» с 2017 года, Камада провел на клубном уровне 179 матчей и забил 40 голов.

