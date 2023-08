Романо: переговоры Жироны по Довбику на завершающей стадии

Переговоры между «Днепром-1» и «Жироной» по поводу трансфера форварда сборной Украины Артема Довбика находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, принципиальное соглашение между клубами уже достигнуто.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» заплатит за Довбика 7 миллионов евро. Эта сумма будет распределена поровну между «Днепром-1» и предыдущим клубом Довбика, датским «Мидтьюлландом».

Girona are closing in on Artem Dovbyk deal with Dnipro — agreement in place and negotiations advancing to the final stages ⚪️🔴🇺🇦



50% of final fee will go to Midtjylland. pic.twitter.com/tah7nehZRB