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  4. Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика
Украина. Премьер лига
01 августа 2023, 23:27 | Обновлено 02 августа 2023, 00:10
1848
9

Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика

Испанцы получат более чем 50% прав на игрока

01 августа 2023, 23:27 | Обновлено 02 августа 2023, 00:10
1848
9
Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика
СК Днепр-1. Артем Довбик

Украинский форвард «Днепра-1» Артем Довбик очень близок к переходу в испанскую «Жирону». Об этом сообщает журналист каталонского издания SER Нил Сола в твиттере.

По информации источника, сделка практически завершена. Клуб Ла Лиги заплатит около 7 млн евро «Днепру-1» и «Мидтьюлланду». Датский клуб получит 50% от трансфера.

По завершению сделки каталонский клуб получит более чем 50% прав на игрока.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» и «Жирона» ждут ответа от УЕФА по поводу трансфера Довбика.

Во вторник Артем Довбик отличился в ответной встрече второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса, но «Днепр-1» проиграл по сумме двух матчей.

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трансферы Жирона Мидтьюлланд Артем Довбик Днепр-1 трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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PUMA
По завершению сделки каталонский клуб получит более чем 50% прав на игрока
А остальные права кому принадлежать будут ?
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+2
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mishabat
Огромная куча цифр, вот это они конечно запарились с этим трансфером
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0
Первый Среди Равных
У наступному сезоні Жирона - у топ 3.  Скріньте комент
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0
andre_lui
Что это за АО имени Довбика? СА покупают кого не лень, а тут за умеренную цену конгломерат какой то собирают, чтобы сделку осуществить
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0
PUMA
Это получается Днепр за лучшего бомбардира УПЛ получил всего 3,5 млн.
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0
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