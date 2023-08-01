Жирона заплатит около 7 млн евро Днепру-1 и Мидтьюлланду за Довбика

Украинский форвард «Днепра-1» Артем Довбик очень близок к переходу в испанскую «Жирону». Об этом сообщает журналист каталонского издания SER Нил Сола в твиттере.

По информации источника, сделка практически завершена. Клуб Ла Лиги заплатит около 7 млн евро «Днепру-1» и «Мидтьюлланду». Датский клуб получит 50% от трансфера.

По завершению сделки каталонский клуб получит более чем 50% прав на игрока.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» и «Жирона» ждут ответа от УЕФА по поводу трансфера Довбика.

Во вторник Артем Довбик отличился в ответной встрече второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса, но «Днепр-1» проиграл по сумме двух матчей.