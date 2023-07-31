Источник: Днепр-1 и Жирона ждут ответа от УЕФА по поводу трансфера Довбика
Дело в том, что в трансфере участвует третий клуб – «Митьюлланд» из Дании
Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере украинского форварда Артема Довбика из «Днепра-1» в испанскую «Жирону»:
«Примерно неделю назад все стороны примерно нашли понимание в цифрах трансфера. Почему затягивается процесс? ФИФА очень тщательно следит за трансферами, когда в них принимают участие более двух сторон. Когда есть третий клуб (в этом случае – «Митьюлланд»), возникает юридическая казуистика. И там нужно правильно оформить документы.
Этот трансфер должен быть одобрен в ФИФА и УЕФА. Насколько я понимаю, в течение нескольких дней работают юристы, чтобы получить разрешение ФИФА и УЕФА и правильно провести документы. Сегодня или завтра должен прийти ответ от УЕФА. Все ожидают, что он будет утвердительным.
Все стороны процесса – достаточно спокойны. Большая вероятность того, что Довбик перейдет в «Жирону». Когда это произойдет? До конца трансферного окна – еще много времени».
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