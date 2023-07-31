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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 23:11 | Обновлено 31 июля 2023, 23:28
848
1

Источник: Днепр-1 и Жирона ждут ответа от УЕФА по поводу трансфера Довбика

Дело в том, что в трансфере участвует третий клуб – «Митьюлланд» из Дании

31 июля 2023, 23:11 | Обновлено 31 июля 2023, 23:28
848
1
Источник: Днепр-1 и Жирона ждут ответа от УЕФА по поводу трансфера Довбика
СК Днепр-1. Артем Довбик

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере украинского форварда Артема Довбика из «Днепра-1» в испанскую «Жирону»:

«Примерно неделю назад все стороны примерно нашли понимание в цифрах трансфера. Почему затягивается процесс? ФИФА очень тщательно следит за трансферами, когда в них принимают участие более двух сторон. Когда есть третий клуб (в этом случае – «Митьюлланд»), возникает юридическая казуистика. И там нужно правильно оформить документы.

Этот трансфер должен быть одобрен в ФИФА и УЕФА. Насколько я понимаю, в течение нескольких дней работают юристы, чтобы получить разрешение ФИФА и УЕФА и правильно провести документы. Сегодня или завтра должен прийти ответ от УЕФА. Все ожидают, что он будет утвердительным.

Все стороны процесса – достаточно спокойны. Большая вероятность того, что Довбик перейдет в «Жирону». Когда это произойдет? До конца трансферного окна – еще много времени».

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трансферы Жирона Мидтьюлланд Артем Довбик Днепр-1 трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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vh
Ну якщо бєня дозволив своєму рабу про це говорити, то трансфер не за горами 
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