Источник: Днепр-1 и Жирона ждут ответа от УЕФА по поводу трансфера Довбика

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном трансфере украинского форварда Артема Довбика из «Днепра-1» в испанскую «Жирону»:

«Примерно неделю назад все стороны примерно нашли понимание в цифрах трансфера. Почему затягивается процесс? ФИФА очень тщательно следит за трансферами, когда в них принимают участие более двух сторон. Когда есть третий клуб (в этом случае – «Митьюлланд»), возникает юридическая казуистика. И там нужно правильно оформить документы.

Этот трансфер должен быть одобрен в ФИФА и УЕФА. Насколько я понимаю, в течение нескольких дней работают юристы, чтобы получить разрешение ФИФА и УЕФА и правильно провести документы. Сегодня или завтра должен прийти ответ от УЕФА. Все ожидают, что он будет утвердительным.

Все стороны процесса – достаточно спокойны. Большая вероятность того, что Довбик перейдет в «Жирону». Когда это произойдет? До конца трансферного окна – еще много времени».