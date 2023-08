Источник: Зинченко пропустит матч за Суперкубок Англии

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко, скорее всего, пропустит матч за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье, 6 августа.

Зинченко вместе с Рисом Нельсоном, Фоларином Балоганом, Мохамедом Эльнени и Габриэлом Жезусом пропустили сегодняшнюю тренировку «Арсенала». Их участие в матче с «Манчестер Сити» маловероятно.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко сыграет лишь 5 минут в матче Game4Ukraine из-за травмы.

Reiss nelson

Balogun

Zinchenko

Elneny

Jesus



All not involved today



Rice back available