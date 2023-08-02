Источник: Зинченко пропустит матч за Суперкубок Англии
Украинский хавбек не успел восстановиться после травмы
Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко, скорее всего, пропустит матч за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье, 6 августа.
Зинченко вместе с Рисом Нельсоном, Фоларином Балоганом, Мохамедом Эльнени и Габриэлом Жезусом пропустили сегодняшнюю тренировку «Арсенала». Их участие в матче с «Манчестер Сити» маловероятно.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко сыграет лишь 5 минут в матче Game4Ukraine из-за травмы.
Reiss nelson— Prec (@precbrown95) August 2, 2023
Balogun
Zinchenko
Elneny
Jesus
All not involved today
Rice back available
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