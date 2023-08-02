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Англия
02 августа 2023, 18:30 |
243
0

Источник: Зинченко пропустит матч за Суперкубок Англии

Украинский хавбек не успел восстановиться после травмы

02 августа 2023, 18:30 |
243
0
Источник: Зинченко пропустит матч за Суперкубок Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко, скорее всего, пропустит матч за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье, 6 августа.

Зинченко вместе с Рисом Нельсоном, Фоларином Балоганом, Мохамедом Эльнени и Габриэлом Жезусом пропустили сегодняшнюю тренировку «Арсенала». Их участие в матче с «Манчестер Сити» маловероятно.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко сыграет лишь 5 минут в матче Game4Ukraine из-за травмы.

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Источник Sport.ua
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