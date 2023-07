Хамес Родригес нашел себе новый клуб в Бразилии

Звездный колумбийский полузащитник Хамес Родригес продолжит карьеру в Южной Америке. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний хавбек вскоре станет игроком бразильского «Сан-Паулу».

Все детали контракта уже согласованы. Родригес уже вылетел в Бразилию на подписание контракта.

Сейчас Хамес находится в статусе свободного агента. В апреле он покинул «Олимпиакос», за который отличился 5 голами и 6 ассистами в 23 матчах в прошлом сезоне.

James Rodriguez, on his way to Brazil as he will sign as new São Paulo player on free transfer ⚪️🔴⚫️ #SaoPaulo



Verbal agreement reached, final details to be fixed and then deal official.



Here we go 🇨🇴 pic.twitter.com/5QzUxWxQXK