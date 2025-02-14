Шахтер контактирует с 18-летним вундеркиндом Сан-Паулу

«Шахтер» вернулся к варианту с подписанием 18-летнего правого вингера «Сан-Паулу» Энрике Кармо, которого на родине считают очень талантливым.

Молодой талант «трехцветных» хочет получать заметно больше игровой практики, к чему тренерский штаб «Сан-Паулу» пока не готов, и это может вынудить футболиста и клуб расстаться.

Ситуацией будет готов воспользоваться «Шахтер», который пока не делал новых предложений о переходе Кармо, но уже активно контактирует с самим футболистом на предмет потенциального трансфера.

Также интерес к бразильцу проявляют ПСВ, «Эвертон», «Аль-Кадисия» и клуб из Португалии, чье название не раскрывается.

Напомним, летом минувшего года «Шахтер» был готов заплатить 10 миллионов евро за Энрике Кармо, но получил отказ от «Сан-Паулу».