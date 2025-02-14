Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер контактирует с 18-летним вундеркиндом Сан-Паулу
Украина. Премьер лига
14 февраля 2025, 18:15 | Обновлено 14 февраля 2025, 19:10
1493
1

Шахтер контактирует с 18-летним вундеркиндом Сан-Паулу

«Горняки» могут попытаться вновь подписать Энрике Кармо

14 февраля 2025, 18:15 | Обновлено 14 февраля 2025, 19:10
1493
1
Шахтер контактирует с 18-летним вундеркиндом Сан-Паулу
instagram.com/henrique_.06

«Шахтер» вернулся к варианту с подписанием 18-летнего правого вингера «Сан-Паулу» Энрике Кармо, которого на родине считают очень талантливым.

Молодой талант «трехцветных» хочет получать заметно больше игровой практики, к чему тренерский штаб «Сан-Паулу» пока не готов, и это может вынудить футболиста и клуб расстаться.

Ситуацией будет готов воспользоваться «Шахтер», который пока не делал новых предложений о переходе Кармо, но уже активно контактирует с самим футболистом на предмет потенциального трансфера.

Также интерес к бразильцу проявляют ПСВ, «Эвертон», «Аль-Кадисия» и клуб из Португалии, чье название не раскрывается.

Напомним, летом минувшего года «Шахтер» был готов заплатить 10 миллионов евро за Энрике Кармо, но получил отказ от «Сан-Паулу».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 оформил трансфер перспективного хавбека
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег заключил контракт с бразильским полузащитником
Судейство и опыт. В Шахтере U-19 объяснили поражение 1:5 в Юношеской ЛУ
Энрике Кармо Сан-Паулу Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Bolavip Brasil
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Футбол | 14 февраля 2025, 07:44 8
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина

Украинский вратарь может перейти в Челси

ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
Футбол | 14 февраля 2025, 13:38 10
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег

Для семьи Виктора Корниенко комфортная сумма для жизни – 5-8 тысяч долларов в месяц

У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
Футбол | 13.02.2025, 21:20
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Футбол | 14.02.2025, 08:10
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
«Это будет фантастика». Тренер Челси рассказал о задаче на сезон
Футбол | 14.02.2025, 18:22
«Это будет фантастика». Тренер Челси рассказал о задаче на сезон
«Это будет фантастика». Тренер Челси рассказал о задаче на сезон
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Если удасться подписать, то это будет реальное усиление. Потому что Зубков ушёл, а Швед... мало ли чего с ним может случится, а вдруг опять травма...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
13.02.2025, 15:00 22
Футбол
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
14.02.2025, 08:58 2
Бокс
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
13.02.2025, 13:11 12
Футбол
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
12.02.2025, 23:37 32
Футбол
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
13.02.2025, 09:05
Футбол
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем