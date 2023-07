Украинский защитник Илья Забарный чудом спас «Борнмут» от гола в контрольном матче против «Саутгемптона» (3:2).

Украинец вышел на замену на 67-й минуте (при счете 2:2) и спас команду от третьего пропущенного мяча, после чего его команда сумела вырвать победу.

Забарный, спасая команду от верного гола, в подкате чуть не срезал мяч в свои ворота, однако голкипер вытащил мяч. После этого Илья в шпагате заблокировал добивание от соперника.

ВИДЕО. Как Забарный чудом спас Борнмут от гола в игре с Саутгемптоном

Not sure what is better here...



Neto's save or Illia's block?! 😨 pic.twitter.com/9Wr3R8xVWn