ВИДЕО. Как Забарный чудом спас Борнмут от гола в игре с Саутгемптоном
«Борнмут» вырвал победу в товарищеском матче со счетом 3:2
Украинский защитник Илья Забарный чудом спас «Борнмут» от гола в контрольном матче против «Саутгемптона» (3:2).
Украинец вышел на замену на 67-й минуте (при счете 2:2) и спас команду от третьего пропущенного мяча, после чего его команда сумела вырвать победу.
Забарный, спасая команду от верного гола, в подкате чуть не срезал мяч в свои ворота, однако голкипер вытащил мяч. После этого Илья в шпагате заблокировал добивание от соперника.
ВИДЕО. Как Забарный чудом спас Борнмут от гола в игре с Саутгемптоном
Not sure what is better here...— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 26, 2023
Neto's save or Illia's block?! 😨 pic.twitter.com/9Wr3R8xVWn
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