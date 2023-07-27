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Англия
27 июля 2023, 02:49 | Обновлено 27 июля 2023, 06:36
2280
0

ВИДЕО. Как Забарный чудом спас Борнмут от гола в игре с Саутгемптоном

«Борнмут» вырвал победу в товарищеском матче со счетом 3:2

27 июля 2023, 02:49 | Обновлено 27 июля 2023, 06:36
2280
0
ВИДЕО. Как Забарный чудом спас Борнмут от гола в игре с Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Илья Забарный чудом спас «Борнмут» от гола в контрольном матче против «Саутгемптона» (3:2).

Украинец вышел на замену на 67-й минуте (при счете 2:2) и спас команду от третьего пропущенного мяча, после чего его команда сумела вырвать победу.

Забарный, спасая команду от верного гола, в подкате чуть не срезал мяч в свои ворота, однако голкипер вытащил мяч. После этого Илья в шпагате заблокировал добивание от соперника.

ВИДЕО. Как Забарный чудом спас Борнмут от гола в игре с Саутгемптоном

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Илья Забарный Борнмут товарищеские матчи Саутгемптон видео сэйв
Источник Sport.ua
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