Первая неделя после Уимблдонского турнира была богатой на различные соревнования средней руки. Теннисисты в большинстве сражались на грунтовых и хардовых покрытиях, некоторые еще доигрывали на траве. Представители Украины дошли до одиночных финалов на трех турнирах различной категории, но всем победить не удалось.

У женщин традиционно после травяного мейджора проходят грунтовые соревнования в Будапеште и Палермо. Украинцам в этом году соревнования в Венгрии запомнились хорошим выступлением Катерина Байндл, всему остальному миру – большим скандалом в матче первого круга между местной теннисисткой Амариссой Тот и опытной китаянкой Чжан Шуай. При счете 5:5 (15:15) в первом сете китаянка пробила в линию, но ей засчитали аут. Судья также подтвердила это решение линейного. Китаянка позвала супервайзера, но он заявил, что не имеет право фиксировать ауты. Матч продолжился, а после следующего розыгрыша венгерка подошла и стерла след от удара, чтобы ничего нельзя было доказать. При этом трибуны освистали Шуай, которая пыталась протестовать. После обсуждения этого вопроса с официальными лицами и вызова физио из-за проблем с дыханием Шуай осталась в слезах и снялась с матча. Она нашла в себе силы подойти к судье и сопернице для рукопожатий. После этого Амарисса победно вскинула руки. Этот подлый поступок не на шутку встревожил теннисную общественность, многие игроки и фанаты не стеснялись в выражениях. Амарисса Тот пыталась извиниться, но искренности в ее словах, а также понимания ситуации никто не увидел. Не лучшее начало выступлений для молодой теннисистки, для которой та победа была первой на уровне WTA.

Что касается выступления Байндл, то украинка который год подряд пропускает из-за травм большую часть первой половины сезона и только летом начинает наверстывать упущенное. Этот сезон не стал исключением, Катерина полноценно заиграла только в конце мая. На турнире в Будапеште наконец-то Катя начала показывать хороший теннис, не проиграв до финала ни единого сета. Во втором круге она наказала Амариссу Тот, в соцсетях даже шутили, что это был самый ожидаемый матч после финала Уимблдона. Каждый хотел увидеть, как подлую венгерку размажут по корту. Что ж, Катерина не подвела ожиданий теннисного комьюнити (6:3, 6:1). Кроме Тот от ракетки Байндл пострадали еще две венгерские теннисистки Наталия Сабанин и Фанни Штоллар, только в полуфинале перед Катей возникла соперница хорошего уровня – американка Клэр Лю. Казалось, что в финале Байндл будет фавориткой против малоизвестной 19-летней Марии Тимофеевой, но теннисистке без флага удалось в статусе лаки-лузера выиграть турнир WTA. Более того, для Тимофеевой это было первое участие в основной сетке. Очень жаль Катерину, вряд ли у нее еще когда-нибудь будет настолько приятная сетка, титулов на таком уровне у Байндл пока не было, второй финал проигран. Из позитива стоит отметить, что в этом году уже пять украинок сыграли в финалах WTA, ранее такого не было никогда.



WTA. Катерина Байндл

Также в основе соревнований в Будапеште впервые за 2 года на таком уровне сыграла Катерина Володько. В квалификации были одержаны две неплохие победы, но одолеть Юлию Путинцеву в первом раунде основы не удалось, хватило только на выигрыш первого сета. Катарина Завацкая проиграла в первом круге отбора.

На Сицилии от Украины выступила Даяна Ястремская. В первом раунде она уверенно разобралась с 17-летней сербкой Миа Ристич, а дальше пришлось играть с ночным кошмаром Даяны – итальянкой Жасмин Паолини. Вряд ли стоит напоминать результаты богатой истории противостояний этих теннисисток, но для украинки они были плачевными. В седьмом матче Даяна выиграла 9 из 11 первых геймов, а дальше все пошло под откос. Паолини в четвертый раз подряд обыграла украинку и в итоге дошла до финала. В борьбе с одной из лучших теннисисток до 21 года Чжэн Циньвень итальянке победить не удалось, китаянка выиграла дебютный титул WTA.

К слову, на турнире в Палермо выступила такая себе «нейтральная» теннисистка Татьяна Прозорова, которая очень любит лайкать ролики, в которых возвеличивается путин, военная и политическая мощь рф, а также высмеивается украинская государственность. WTA молчит и на подобные действия не реагирует. Впрочем, ничего нового, как говорил один известный пропагандоне.

У мужчин два турнира прошли на грунте, еще один – на траве. В швецком Бостаде в матче за титул сошлись два теннисиста из первой десятки. После проигранного тай-брейка в стартовой партии Каспер Рууд больше не смог взять на одного гейма у Андрея Рублева.

В швейцарском Гштааде финал выдался не таким звездным. В матче за титул Педро Качин из Аргентины в трех партиях одержал волевую победу над Альбертом Рамосом из Испании. На пути к титулу Качин проиграл лишь один сет в финале, а также запомнился тем, что отпраздновал победу, нежно обнявшись со своим псом, которого передали с трибун. Для 28-летнего теннисиста это был первый титул ATP в карьере, с понедельника он дебютирует в первой полусотне.

В парном разряде титул достался швейцарцам Стэну Вавринке и Доминику Штрикеру. Они здорово отпраздновали это событие с болбоями.

Stan Wawrinka celebrated his doubles title win at home in Switzerland by spraying the ball kids with champagne 🍾



Moments like this are part of what makes Stan such a legend. ❤️



pic.twitter.com/TEtXQNFq8M