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20 июля 2023, 20:21 |
274
0

Источник: Месси станет капитаном Интера Майами. Когда Лео дебютирует в США?

Ожидается, что Лионель сыграет против «Крус Асуль»

20 июля 2023, 20:21 |
274
0
Источник: Месси станет капитаном Интера Майами. Когда Лео дебютирует в США?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

36-летний звездный аргентинский футболист Лионель Месси станет новым капитаном американского клуба «Интер Майами».

Об этом сообщает TyC Sports. Предыдущим игроком, который носил капитанскую повязку команды, был Хосеф Мартинес.

Как сообщает пресс-служба клуба «Интер Майами», Месси может дебютировать за клуб в матче Кубка Лиги (турнир между командами МЛС и чемпионата Мексики) против «Крус Асуль». Поединок пройдет в Форт-Лодердейле (Флорида, США) и начнется в ночь на 28 июля в 03:00 по Киеву.

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Крус Асуль Хосеф Мартинес Лионель Месси Интер Майами
Источник Sport.ua
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