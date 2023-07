Источник: Месси станет капитаном Интера Майами. Когда Лео дебютирует в США?

36-летний звездный аргентинский футболист Лионель Месси станет новым капитаном американского клуба «Интер Майами».

Об этом сообщает TyC Sports. Предыдущим игроком, который носил капитанскую повязку команды, был Хосеф Мартинес.

Как сообщает пресс-служба клуба «Интер Майами», Месси может дебютировать за клуб в матче Кубка Лиги (турнир между командами МЛС и чемпионата Мексики) против «Крус Асуль». Поединок пройдет в Форт-Лодердейле (Флорида, США) и начнется в ночь на 28 июля в 03:00 по Киеву.

🚨🚨| The greatest player of all time & FC Barcelona legend, Lionel Messi is set to become the captain of Inter Miami.@TyCSports [🎖️] pic.twitter.com/41ZpCdSOib