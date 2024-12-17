Источник: Мудрик опустошен новостью про допинг, будет бороться до конца
Игрок считает, что проба была загрязнена
По информации известного журналиста Бена Джейкобса, «Челси» ожидает результаты пробы B Михаила Мудрика после того, как проба A дала положительный результат.
Пока игрок отстранен от работы с командой. Клуб сообщил новость команде во вторник утром, «Челси» поддерживает и собирается поддерживать вингера дальше.
Сам Мудрик, по словам журналиста, полностью опустошен (devastated) новостью про допинг и намерен бороться до конца, чтобы очистить свое имя. Украинец верит, что произошло загрязнение пробы.
До положительной пробы Михаил последний раз сдавал тест в августе, когда все было нормально.
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Ну то відключіть коментарі!
Навряд чи Мудрик настільки тупий щоб вживати мельдоній як допінг. Тим паче що користь там сумнівна. І робити це потрібно системно. А не один раз перед матчем з умовними грузинами
Дисквал это ничего, но это мог бытть спидозный шприц прямо в его тупую ж"пу, это мог быть нож ниги в почку, это мог быть яд, но мальчику этого не пояснили.
Слава Україні! Ми переможемо! А Мудрік виграє золотий м'яч.