Источник: Мудрик опустошен новостью про допинг, будет бороться до конца

По информации известного журналиста Бена Джейкобса, «Челси» ожидает результаты пробы B Михаила Мудрика после того, как проба A дала положительный результат.

Пока игрок отстранен от работы с командой. Клуб сообщил новость команде во вторник утром, «Челси» поддерживает и собирается поддерживать вингера дальше.

Сам Мудрик, по словам журналиста, полностью опустошен (devastated) новостью про допинг и намерен бороться до конца, чтобы очистить свое имя. Украинец верит, что произошло загрязнение пробы.

До положительной пробы Михаил последний раз сдавал тест в августе, когда все было нормально.