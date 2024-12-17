Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Мудрик опустошен новостью про допинг, будет бороться до конца
Англия
17 декабря 2024, 19:15 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:21
2516
36

Источник: Мудрик опустошен новостью про допинг, будет бороться до конца

Игрок считает, что проба была загрязнена

17 декабря 2024, 19:15 | Обновлено 17 декабря 2024, 19:21
2516
36
Источник: Мудрик опустошен новостью про допинг, будет бороться до конца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

По информации известного журналиста Бена Джейкобса, «Челси» ожидает результаты пробы B Михаила Мудрика после того, как проба A дала положительный результат.

Пока игрок отстранен от работы с командой. Клуб сообщил новость команде во вторник утром, «Челси» поддерживает и собирается поддерживать вингера дальше.

Сам Мудрик, по словам журналиста, полностью опустошен (devastated) новостью про допинг и намерен бороться до конца, чтобы очистить свое имя. Украинец верит, что произошло загрязнение пробы.

До положительной пробы Михаил последний раз сдавал тест в августе, когда все было нормально.

По теме:
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
Тьерри Анри назвал главную причину неудач Ман Сити
допинг Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Иван Зинченко Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрика могли подставить? Футболист Челси собирается защищать свою позицию
Футбол | 17 декабря 2024, 13:27 34
Мудрика могли подставить? Футболист Челси собирается защищать свою позицию
Мудрика могли подставить? Футболист Челси собирается защищать свою позицию

Украинский вингер сдал позитивный тест на допинг

Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Футбол | 17 декабря 2024, 06:50 25
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг

Звезду «Челси» могут дисквалифицировать на срок до 4 лет

Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Бокс | 17.12.2024, 10:47
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Агент настаивает. Холанд начал собирать чемоданы в Мадрид
Футбол | 17.12.2024, 18:35
Агент настаивает. Холанд начал собирать чемоданы в Мадрид
Агент настаивает. Холанд начал собирать чемоданы в Мадрид
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Футбол | 17.12.2024, 01:09
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Комментарии 37
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Ну так проба Б тогда должна все решить 
Ответить
+5
Показать Скрыть 4 ответа
OKs100
Если откроют пробу Б, и она подтвердит первую, тогда дисквал будет на 4-5 лет, а не на 1-2, если не открывать.
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
Invincible
Стільки руснявих ботів набігло і паляться , жах. Модерн на спорт уа геть тупі?
Не можуть навіть «українців» з-за порєбрика ідентифікувати?
Ну то відключіть коментарі!
Ответить
+3
Американский и Японский и Европейский Казах. Алаш
Мне только интересно новость развал россии и китай смерть си и  путина и кадырова. 
Ответить
-1
Американский и Японский и Европейский Казах. Алаш
Мудрик должен отрубить голову русский шлюху. Мудрик должен отправить голову русский шлюху в болоте. все русские бабы и россия это мерзкий болото и говно и оркстан, россия это био мусорка... 
Ответить
-1
Invincible
Що заважало комусь просто підсипати мельдронат в напій/їжу? В Україні наприклад його можна купити в любій аптеці. 
Навряд чи Мудрик настільки тупий щоб вживати мельдоній як допінг. Тим паче що користь там сумнівна. І робити це потрібно системно. А не один раз перед матчем з умовними грузинами
Ответить
-1
TolsTIyELF
Быть дебилом в двадцать - это не нормально, но понятно, но взрослые шевченко и ребров - такие же дебилы носящие розовые очки.
Дисквал это ничего, но это мог бытть спидозный шприц прямо в его тупую ж"пу, это мог быть нож ниги в почку, это мог быть яд, но мальчику этого не пояснили.
Слава Україні! Ми переможемо! А Мудрік виграє золотий м'яч. 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Hungarian 4 sticks🤣
По-любому это шляпарен очка подсыпал, крысёныш мусорской
Ответить
-14
Показать Скрыть 21 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 14
Футбол
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21 1
Бокс
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
17.12.2024, 12:37 50
Футбол
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
15.12.2024, 21:05
Футбол
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 30
Футбол
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
Рейтинг самых «дорогих» украинцев. Довбик и Судаков больше не лидеры
16.12.2024, 15:50 37
Футбол
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
16.12.2024, 08:12
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
16.12.2024, 15:23 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем