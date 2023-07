WTA отреагировала на скандал с Шуай на турнире в Венгрии

Женская теннисная организация выпустила короткое заявление после скандального снятия китаянки Чжан Шуай с турнира в Будапеште.

«WTA категорически не приемлет расизм ни в какой форме. Печальный инцидент, произошедший вчера на Hungarian Grand Prix, и последовавшие за ним посты рассматриваются и в дальнейшем будут прокомментированы», – говорится в заявлении Ассоциации.

При счете 5:5 (15:15) в первом сете китаянка пробила в линию, но ей засчитали аут. Судья также подтвердила это решение линейного. Китаянка позвала супервайзера, но он заявил, что не имеет право фиксировать ауты. Матч продолжился, а после следующего розыгрыша венгерка подошла и стерла след от удара, чтобы ничего нельзя было доказать. При этом трибуны освистали Шуай, которая пыталась протестовать.

После обсуждения этого вопроса с официальными лицами Шуай осталась в слезах и снялась с матча. Она нашла в себе силы подойти к судье и сопернице и пожать им руки. После этого Амарисса победно вскинула руки.

All efforts on practice was wrong , because when you wanted hitting closer to the line , even touched the line still OUT …..



I love you guys and all girls who supporting me and standing my side pic.twitter.com/ZZt28KdbRE