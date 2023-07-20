Зинченко не будет. Украинец пропускает игру Арсенала со звездами МЛС

В 3:30 по киевскому времени в Вашингтоне на стадионе Audi Field начнется товарищеский поединок, в котором отношения выяснят лондонский «Арсенал» и сборная звезд МЛС.

Менеджер «канониров» Микель Артета не включил в стартовый состав подопечных украинского защитника Александра Зинченко. Нет его и среди запасных лондонской команды.

Любопытно, что на скамейке запасных встречу начнут все три летних новичка «Арсенала» – Кай Хаверц, Деклан Райс и Юрриен Тимбер.