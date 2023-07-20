Зинченко не будет. Украинец пропускает игру Арсенала со звездами МЛС
«Канониры» проведут товарищеский матч в рамках сбора за океаном
В 3:30 по киевскому времени в Вашингтоне на стадионе Audi Field начнется товарищеский поединок, в котором отношения выяснят лондонский «Арсенал» и сборная звезд МЛС.
Менеджер «канониров» Микель Артета не включил в стартовый состав подопечных украинского защитника Александра Зинченко. Нет его и среди запасных лондонской команды.
Любопытно, что на скамейке запасных встречу начнут все три летних новичка «Арсенала» – Кай Хаверц, Деклан Райс и Юрриен Тимбер.
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) July 19, 2023
🧱 Saliba at the back
🪄 Vieira in the middle
©️ Gabby skippers the side
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