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Англия
20 июля 2023, 03:00 | Обновлено 20 июля 2023, 03:12
137
0

Зинченко не будет. Украинец пропускает игру Арсенала со звездами МЛС

«Канониры» проведут товарищеский матч в рамках сбора за океаном

20 июля 2023, 03:00 | Обновлено 20 июля 2023, 03:12
137
0
Зинченко не будет. Украинец пропускает игру Арсенала со звездами МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine

В 3:30 по киевскому времени в Вашингтоне на стадионе Audi Field начнется товарищеский поединок, в котором отношения выяснят лондонский «Арсенал» и сборная звезд МЛС.

Менеджер «канониров» Микель Артета не включил в стартовый состав подопечных украинского защитника Александра Зинченко. Нет его и среди запасных лондонской команды.

Любопытно, что на скамейке запасных встречу начнут все три летних новичка «Арсенала» – Кай Хаверц, Деклан Райс и Юрриен Тимбер.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Major League Soccer (MLS) товарищеские матчи Микель Артета Юрриен Тимбер Деклан Райс Кай Хаверц
Источник ФК Арсенал Лондон
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