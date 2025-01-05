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  4. В попытках избавиться. Милан вел переговоры с грандом по звездному вингеру
Италия
05 января 2025, 19:24 |
508
1

В попытках избавиться. Милан вел переговоры с грандом по звездному вингеру

Маркус Рэшфорд может стать игроком итальянского гранда

05 января 2025, 19:24 |
508
1
В попытках избавиться. Милан вел переговоры с грандом по звездному вингеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком «Милана», сообщает Relevo.

По информации источника, 27 -летний футболист, с которым у тренерского штаба английского гранда возникли проблемы, может покинуть клуб уже в январе: «манкунианцы» хотят отдать игрока в аренду с опцией выкупа, платя часть зарплаты.

Английский клуб вел переговоры с «Миланом», но их итог пока не известен.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» следит за звездным чемпионом Европы из «Барселоны».

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Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Манчестер Юнайтед Милан
Данііл Киріяка Источник: Relevo
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DaVinci
"Гранд", "зірковий гравець"... Клоуни, а не редактори
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