Италия05 января 2025, 19:24 |
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В попытках избавиться. Милан вел переговоры с грандом по звездному вингеру
Маркус Рэшфорд может стать игроком итальянского гранда
05 января 2025, 19:24 |
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Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком «Милана», сообщает Relevo.
По информации источника, 27 -летний футболист, с которым у тренерского штаба английского гранда возникли проблемы, может покинуть клуб уже в январе: «манкунианцы» хотят отдать игрока в аренду с опцией выкупа, платя часть зарплаты.
Английский клуб вел переговоры с «Миланом», но их итог пока не известен.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» следит за звездным чемпионом Европы из «Барселоны».
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