В попытках избавиться. Милан вел переговоры с грандом по звездному вингеру

Английский вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком «Милана», сообщает Relevo.

По информации источника, 27 -летний футболист, с которым у тренерского штаба английского гранда возникли проблемы, может покинуть клуб уже в январе: «манкунианцы» хотят отдать игрока в аренду с опцией выкупа, платя часть зарплаты.

Английский клуб вел переговоры с «Миланом», но их итог пока не известен.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» следит за звездным чемпионом Европы из «Барселоны».