Другие новости05 января 2025, 19:12 | Обновлено 05 января 2025, 19:23
472
0
Определен победитель чемпионата Юго-восточной Азии по футболу
В финале АСЕАН сборная Вьетнама дважды обыграла команду Таиланда
05 января 2025, 19:12 | Обновлено 05 января 2025, 19:23
472
0
Определен победитель чемпионата Юго-восточной Азии по футболу.
Соревнования проходили при участии 10 стран региона АСЕАН.
В финале турнира АСЕАН сборная Вьетнама дважды обыграла команду Таиланда (2:1 дома, 3:2 в Бангкоке).
Чемпионат АСЕАН по футболу
8 декабря 2024 – 5 января 2025
1/2 финала
- Сингапур – Вьетнам – 0:2, 1:3
- Филиппины – Таиланд – 2:1, 1:3 (д.в.)
Финал
- Вьетнам – Таиланд – 2:1, 3:2
Сетка плей-офф
Группа A
Группа B
Видеообзор финала
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