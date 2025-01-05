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05 января 2025, 19:12 | Обновлено 05 января 2025, 19:23
472
0

Определен победитель чемпионата Юго-восточной Азии по футболу

В финале АСЕАН сборная Вьетнама дважды обыграла команду Таиланда

05 января 2025, 19:12 | Обновлено 05 января 2025, 19:23
472
0
Определен победитель чемпионата Юго-восточной Азии по футболу
Getty Images/Global Images Ukraine

Определен победитель чемпионата Юго-восточной Азии по футболу.

Соревнования проходили при участии 10 стран региона АСЕАН.

В финале турнира АСЕАН сборная Вьетнама дважды обыграла команду Таиланда (2:1 дома, 3:2 в Бангкоке).

Чемпионат АСЕАН по футболу

8 декабря 2024 – 5 января 2025

1/2 финала

  • Сингапур – Вьетнам – 0:2, 1:3
  • Филиппины – Таиланд – 2:1, 1:3 (д.в.)

Финал

  • Вьетнам – Таиланд – 2:1, 3:2

Сетка плей-офф

Группа A

Группа B

Видеообзор финала

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Кубок Азии по футболу сборная Вьетнама по футболу сборная Таиланда по футболу сборная Сингапура по футболу сборная Малайзии по футболу сборная Камбоджи по футболу сборная Индонезии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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