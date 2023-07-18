Шахтер хочет за Трубина 18 млн евро. Интеру срочно нужен голкипер
«Нерадзурри» готовы заплатить за украинского вратаря 12 млн евро
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» хочет получить за 21-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина 18 миллионов евро.
Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB. По информации источника, предложение «Интера» ниже – 12 млн евро.
Источник утверждает, что «нерадзурри» срочно нуждается в подписании голкипера, поскольку уже 27 июля команда сыграет контрольный матч в японском турне.
Помимо Трубина, «Интер» нацелен на Яна Зоммера из «Баварии». Как сообщает Фабрицио Романо, швейцарский голкипер не был включен в заявку мюнхенцев на ближайший товарищеский матч. «Интер» настроен завершить трансфер враатря как можно быстрее.
TMW - Inter, lo Shakhtar Donetsk chiede 18 milioni per Trubin: distanza di 6 milioni https://t.co/q9N0J5UvI7— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 18, 2023
Yann Sommer not called up for Bayern friendly game today. Inter, pushing to get the deal done ASAP. 🔴🇨🇭 pic.twitter.com/hKgqF6mmzB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023
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Им все равно надо продавать, потому что Трубин уже головой не в Шахтере, и Ризнык уже куплен.