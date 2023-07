Шахтер хочет за Трубина 18 млн евро. Интеру срочно нужен голкипер

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» хочет получить за 21-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина 18 миллионов евро.

Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB. По информации источника, предложение «Интера» ниже – 12 млн евро.

Источник утверждает, что «нерадзурри» срочно нуждается в подписании голкипера, поскольку уже 27 июля команда сыграет контрольный матч в японском турне.

Помимо Трубина, «Интер» нацелен на Яна Зоммера из «Баварии». Как сообщает Фабрицио Романо, швейцарский голкипер не был включен в заявку мюнхенцев на ближайший товарищеский матч. «Интер» настроен завершить трансфер враатря как можно быстрее.

Yann Sommer not called up for Bayern friendly game today. Inter, pushing to get the deal done ASAP. 🔴🇨🇭 pic.twitter.com/hKgqF6mmzB