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  4. Шахтер хочет за Трубина 18 млн евро. Интеру срочно нужен голкипер
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 20:15 |
1785
11

Шахтер хочет за Трубина 18 млн евро. Интеру срочно нужен голкипер

«Нерадзурри» готовы заплатить за украинского вратаря 12 млн евро

18 июля 2023, 20:15 |
1785
11
Шахтер хочет за Трубина 18 млн евро. Интеру срочно нужен голкипер
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» хочет получить за 21-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина 18 миллионов евро.

Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB. По информации источника, предложение «Интера» ниже – 12 млн евро.

Источник утверждает, что «нерадзурри» срочно нуждается в подписании голкипера, поскольку уже 27 июля команда сыграет контрольный матч в японском турне.

Помимо Трубина, «Интер» нацелен на Яна Зоммера из «Баварии». Как сообщает Фабрицио Романо, швейцарский голкипер не был включен в заявку мюнхенцев на ближайший товарищеский матч. «Интер» настроен завершить трансфер враатря как можно быстрее.

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Шахтер Донецк Интер Милан Анатолий Трубин Бавария Ян Зоммер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 11
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Gargantua
поскольку Интер единственный претендент на Трубина, то и 12 это щедро со стороны Интера.
Им все равно надо продавать, потому что Трубин уже головой не в Шахтере, и Ризнык уже куплен.
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+1
GloryUkraine
Хоч 18 теж забагато, але це вже тема для серйозних перемов.
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+1
AK..228
15 і по рукам
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+1
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Zanregent
У него меньше года контракта. Походу Шахтёр хочет его вынудить подписать новый контракт
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0
kadaad .
Срочная распродажа продолжается! Скоро Шахта в ЧУ будет по 3-5 получать!
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-5
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Burevestnik
із  40 лям знизити до 18 - це неповага до Трубіна !!!  
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-12
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