Шахтер хочет за Трубина 18 млн евро. Интеру срочно нужен голкипер

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» хочет получить за 21-летнего украинского голкипера Анатолия Трубина 18 миллионов евро.

Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB. По информации источника, предложение «Интера» ниже – 12 млн евро.

Источник утверждает, что «нерадзурри» срочно нуждается в подписании голкипера, поскольку уже 27 июля команда сыграет контрольный матч в японском турне.

Помимо Трубина, «Интер» нацелен на Яна Зоммера из «Баварии». Как сообщает Фабрицио Романо, швейцарский голкипер не был включен в заявку мюнхенцев на ближайший товарищеский матч. «Интер» настроен завершить трансфер враатря как можно быстрее.

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TMW - Inter, lo Shakhtar Donetsk chiede 18 milioni per Trubin: distanza di 6 milioni https://t.co/q9N0J5UvI7 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 18, 2023