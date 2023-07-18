Интер может отказаться от кандидатуры Трубина

Вероятность трансфера Анатолия Трубина в «Интер» нынешним летом становится все ниже. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По их информации, «Интеру» не удается договориться с «Шахтером» по поводу стоимость трансфера голкипера. В клубе все серьезнее рассматривают возможность отказа от украинца и поиска другого голкипера.

Также «Интер» близок к подписанию Яна Зоммера из «Баварии». Но приход швейцарца не исключает подписания Трубина. План «Интера» – подписать двух вратарей: одного опытного, другого – молодого на перспективу.