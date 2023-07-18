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  4. Интер может отказаться от кандидатуры Трубина
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 16:22 |
835
4

Интер может отказаться от кандидатуры Трубина

Итальянцы не готовы удовлетворять требования «Шахтер»

18 июля 2023, 16:22 |
835
4
Интер может отказаться от кандидатуры Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вероятность трансфера Анатолия Трубина в «Интер» нынешним летом становится все ниже. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По их информации, «Интеру» не удается договориться с «Шахтером» по поводу стоимость трансфера голкипера. В клубе все серьезнее рассматривают возможность отказа от украинца и поиска другого голкипера.

Также «Интер» близок к подписанию Яна Зоммера из «Баварии». Но приход швейцарца не исключает подписания Трубина. План «Интера» – подписать двух вратарей: одного опытного, другого – молодого на перспективу.

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Источник Sky Sport Italia
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Комментарии 4
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AK..228
Нема питань …. Залишається на рік у Шахті
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+1
igor shmuylo
Будет сидет на лавке запасных , у нас уже есть один лавочник из реала . 
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0
valerafan1
Через рік даром перейде, а шахта отримає що заслуговує.
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0
nicksaf
Сначала пишут, что турбин идёт в Интер. Потом пишут, что он не идёт, что от него отказываются. Все эти вбросы, чтобы устроить пиар. На самом деле Интер не знает, кто это такой. А мы знаем: 7-1 из Роттердама.
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-2
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