Интер может отказаться от кандидатуры Трубина
Итальянцы не готовы удовлетворять требования «Шахтер»
Вероятность трансфера Анатолия Трубина в «Интер» нынешним летом становится все ниже. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По их информации, «Интеру» не удается договориться с «Шахтером» по поводу стоимость трансфера голкипера. В клубе все серьезнее рассматривают возможность отказа от украинца и поиска другого голкипера.
Также «Интер» близок к подписанию Яна Зоммера из «Баварии». Но приход швейцарца не исключает подписания Трубина. План «Интера» – подписать двух вратарей: одного опытного, другого – молодого на перспективу.
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