Назван второй голкипер, которого может подписать Интер вместе с Трубиным

Миланский футбольный клуб «Интер» хочет подписать 34-летнего швейцарского голкипера Яна Зоммера из мюнхенской «Баварии».

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Джанулка Ди Марцио. По информации источника, именно Зоммер является главной кандидатурой для «нерадзурри» на замену Андре Онана, если камерунский кипер перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Ди Марцио также утверждает, что в случае ухода Онана из «Интера», миланская команда подпишет двух голкиперов. Помимо Зоммера, «Интер» интересуется украинским вратарем Анатолием Трубиным из донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Интер» достиг принципиальной договоренности с Трубиным до 2028 года.

