Другие новости16 июля 2023, 16:19 |
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ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
Марта опубликовала фотографию в своем Instagram
16 июля 2023, 16:19 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала фотографии в своем Instagram из Монте-Карло (Монако), где она отдыхает на берегу Средиземного моря.
«Kiss me hard before you go, summertime sadness», – подписала фото Марта.
Неделей ранее Костюк завершила выступления на Уимблдоне-2023, где вылетела в 1/16 финала от Мэдисон Киз. Украинка выиграла на травяном мейджоре у Марии Саккари и Паулы Бадосы.
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
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