Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
Другие новости
16 июля 2023, 16:19 |
2402
10

ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря

Марта опубликовала фотографию в своем Instagram

16 июля 2023, 16:19 |
2402
10
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала фотографии в своем Instagram из Монте-Карло (Монако), где она отдыхает на берегу Средиземного моря.

«Kiss me hard before you go, summertime sadness», – подписала фото Марта.

Неделей ранее Костюк завершила выступления на Уимблдоне-2023, где вылетела в 1/16 финала от Мэдисон Киз. Украинка выиграла на травяном мейджоре у Марии Саккари и Паулы Бадосы.

ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря

По теме:
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют вторую годовщину
ВИДЕО. Карри попал в лунку со 139 метров на турнире по гольфу
Марта Костюк фото Уимблдон-2023 lifestyle
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина уступила Северной Македонии в полуфинале ЧЕ U-20 в Дивизионе B
Баскетбол | 15 июля 2023, 21:55 0
Украина уступила Северной Македонии в полуфинале ЧЕ U-20 в Дивизионе B
Украина уступила Северной Македонии в полуфинале ЧЕ U-20 в Дивизионе B

Решающим для сине-желтой сборной станет воскресный матч за 3-е место

Онс ЖАБЕР: «Очень, очень тяжело»
Теннис | 15 июля 2023, 18:31 6
Онс ЖАБЕР: «Очень, очень тяжело»
Онс ЖАБЕР: «Очень, очень тяжело»

Теннисистка из Туниса – о поражении в финале Уимблдона-2023

Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Футбол | 15.07.2023, 17:35
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Жирона обратилась за финансовой помощью ради подписания Довбика
Не прошла квалификацию. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо
Теннис | 15.07.2023, 23:17
Не прошла квалификацию. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо
Не прошла квалификацию. Завацкая выбыла из турнира WTA 250 в Палермо
Источник: трансфер Онана из Интера в Ман Юнайтед завершен на 99,9%
Футбол | 16.07.2023, 15:23
Источник: трансфер Онана из Интера в Ман Юнайтед завершен на 99,9%
Источник: трансфер Онана из Интера в Ман Юнайтед завершен на 99,9%
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Науменко
Це найкращє що поки виходить у Марти.
Ответить
+7
Raien
Коли у 2 ночі біжиш до брудного подвалу, бо твій Харків знову обстрілюють сраними С-300, а потім бачиш такі фотки... починаешь розуміти що таке "класова ненависть". І це не тількі її стосується, купа украінців спокійно постять своє luxury life з безпечних місць. Кому війна, кому Монте-Карло... 
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
arrow1418
Ой бля немає слів
Ответить
+4
u6464u
що спор.уа що марта одного поля ягоди .
Ответить
+1
dudigo78
Зірка. Може собі дозволити
Сарказм
Ответить
+1
Mr Voevudskiy
Это она любит. Но только не рыгать на корте и результат добиваться 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
ФОТО. Свитолина вернулась домой с Уимблдона и отдыхает с дочкой в бассейне
14.07.2023, 23:20 6
Теннис
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
Обидчица Свитолиной взяла Уимблдон. Жабер проиграла 3-й финал Grand Slam
15.07.2023, 17:30 39
Теннис
10 футболистов УПЛ, которые больше всех прибавили в цене за сезон-2022/23
10 футболистов УПЛ, которые больше всех прибавили в цене за сезон-2022/23
16.07.2023, 09:00 49
Футбол
Сборная Украины будет играть не в оптимальном составе. Что случилось?
Сборная Украины будет играть не в оптимальном составе. Что случилось?
15.07.2023, 21:40 10
Волейбол
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
Брандао проведал Шахтер в Нидерландах. Чем ныне живет легендарный бразилец
15.07.2023, 12:53 11
Футбол
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
Кто сыграет от Украины? В Юношеской лиге УЕФА определены даты и формат
15.07.2023, 02:23
Футбол
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
Третье поражение подряд. Постол досрочно уступил Элвину Родригесу
16.07.2023, 06:35 9
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Были предложения из Италии и Испании»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Были предложения из Италии и Испании»
15.07.2023, 12:32 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем