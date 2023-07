Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала фотографии в своем Instagram из Монте-Карло (Монако), где она отдыхает на берегу Средиземного моря.

«Kiss me hard before you go, summertime sadness», – подписала фото Марта.

Неделей ранее Костюк завершила выступления на Уимблдоне-2023, где вылетела в 1/16 финала от Мэдисон Киз. Украинка выиграла на травяном мейджоре у Марии Саккари и Паулы Бадосы.

ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря