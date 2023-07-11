Сенсационный Юбенкс. Стали известны все участники 1/4 финала Уимблдона-2023
Карлос Алькарас и Хольгер Руне разыграют путевки в полуфинал мейджора
11 июля состоялись матчи 1/8 финала в верхней части турнирной сетки Уимблдона-2023 у мужчин.
Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас в четырех сетах обыграл Маттео Берреттини. Далее Карлитос сыграет с Хольгером Руне, который выбил Григора Димитрова.
Неожиданно закончился поединок между Кристофером Юбенксом и пятым сеяным Стефанос Циципасом. Американец в пяти сетах выиграл у грека, одержав первую победу над игроком из топ-10. Также Кристофер впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира Grand Slam.
В четвертьфинальном поединке Юбенкс сыграет против Даниила Медведева, который на отказе прошел Иржи Лехечку.
Уимблдон-2023. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Маттео Берреттини – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3
Григор Димитров [21] – Хольгер Руне [6] – 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (4:7), 3:6
Даниил Медведев [3] – Иржи Легечка – 6:4, 6:2, RET., Легечка
Кристофер Юбенкс – Стефанос Циципас [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4
Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Хольгер Руне [6]
Даниил Медведев [3] – Кристофер Юбенкс
Нижняя часть сетки
Янник Синнер [8] – Роман Сафиуллин
Андрей Рублев [7] – Новак Джокович [2]
The Gentlemen's Singles quarter-finals are locked in 🔒 #Wimbledon pic.twitter.com/QSwS0fMQv5— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2023
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