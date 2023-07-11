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  4. Сенсационный Юбенкс. Стали известны все участники 1/4 финала Уимблдона-2023
Уимблдон
11 июля 2023, 01:40 |
448
0

Сенсационный Юбенкс. Стали известны все участники 1/4 финала Уимблдона-2023

Карлос Алькарас и Хольгер Руне разыграют путевки в полуфинал мейджора

11 июля 2023, 01:40 |
448
0
Сенсационный Юбенкс. Стали известны все участники 1/4 финала Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас и Кристофер Юбенкс

11 июля состоялись матчи 1/8 финала в верхней части турнирной сетки Уимблдона-2023 у мужчин.

Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас в четырех сетах обыграл Маттео Берреттини. Далее Карлитос сыграет с Хольгером Руне, который выбил Григора Димитрова.

Неожиданно закончился поединок между Кристофером Юбенксом и пятым сеяным Стефанос Циципасом. Американец в пяти сетах выиграл у грека, одержав первую победу над игроком из топ-10. Также Кристофер впервые в карьере вышел в 1/4 финала турнира Grand Slam.

В четвертьфинальном поединке Юбенкс сыграет против Даниила Медведева, который на отказе прошел Иржи Лехечку.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Маттео Берреттини – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3
Григор Димитров [21] – Хольгер Руне [6] – 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (4:7), 3:6

Даниил Медведев [3] – Иржи Легечка – 6:4, 6:2, RET., Легечка
Кристофер Юбенкс – Стефанос Циципас [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4

Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Хольгер Руне [6]
Даниил Медведев [3] – Кристофер Юбенкс

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [8] – Роман Сафиуллин
Андрей Рублев [7] – Новак Джокович [2]

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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 11 июля
Алькарас с камбеком обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Уимблдон-2023 Карлос Алькарас (теннисист) Маттео Берреттини Григор Димитров Хольгер Руне Даниил Медведев Иржи Легечка Кристофер Юбенкс Стефанос Циципас Янник Синнер Роман Сафиуллин Андрей Рублев Новак Джокович
Источник Sport.ua
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