Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена половина участников 1/4 финала на Уимблдоне у мужчин
Уимблдон
10 июля 2023, 18:05 | Обновлено 10 июля 2023, 18:06
751
0

Определена половина участников 1/4 финала на Уимблдоне у мужчин

Новак Джокович и Янник Синнер уверенно пробились в следующий раунд

10 июля 2023, 18:05 | Обновлено 10 июля 2023, 18:06
751
0
Определена половина участников 1/4 финала на Уимблдоне у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

9 и 10 июля состоялись матчи четвертого раунда в нижней половине сетки мужского одиночного разряда на Уимблдонском турнире.

Новак Джокович за два дня разобрался с Хубертом Хуркачем из Польши.

Восьмой сеяный Янник Синнер в трех сетах одолел Даниэля Элахи Галана из Колумбии.

Александр Бублик отыгрался с 0:2 в противостоянии против Андрея Рублева, но в итоге проиграл в пяти сетах.

Еще в одной встрече Роман Сафиуллин одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [8] – Даниэль Элахи Галан – 7:6(4), 6:4, 6:3
Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов [26] – 3:6, 6:3, 6:1, 6:3

Андрей Рублев [7] – Александр Бублик – 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4
Новак Джокович [2] – Хуберт Хуркач [17] – 7:6(6), 7:6(6), 5:7, 4:6

Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [8] – Роман Сафиуллин
Андрей Рублев [7] – Новак Джокович [2]

По теме:
Костюк / Аревало – Маррей / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юбенкс впервые вышел в 1/4 финала турнира Grand Slam, обыграв Циципаса
Джокович не без проблем обыграл Хуркача в четырех сетах на Уимблдоне-2023
Андрей Рублев Денис Шаповалов Александр Бублик Новак Джокович Роман Сафиуллин Янник Синнер Даниэль Элахи Галан Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
Теннис | 09 июля 2023, 23:16 8
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной

Болельщики в Лондоне и Париже кардинально отличаются

Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 09 июля 2023, 22:55 4
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024

От Африки пропуски в Париж-2024 получили Марокко, Египет и Мали

Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 10 июля
Теннис | 10.07.2023, 06:45
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 10 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 10 июля
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
Теннис | 10.07.2023, 01:36
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
Футбол | 10.07.2023, 12:40
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии
09.07.2023, 21:47 19
Футбол
ПСЖ ответил Мбаппе: «Или контракт, или трансфер. Так уходят великие»
ПСЖ ответил Мбаппе: «Или контракт, или трансфер. Так уходят великие»
09.07.2023, 16:10 7
Футбол
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
09.07.2023, 16:22 16
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
09.07.2023, 12:49 5
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
10.07.2023, 07:38 17
Футбол
ВИДЕО. Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам
ВИДЕО. Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам
08.07.2023, 22:23 17
Война
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
08.07.2023, 21:03 39
Теннис
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
08.07.2023, 17:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем