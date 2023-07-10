Определена половина участников 1/4 финала на Уимблдоне у мужчин
Новак Джокович и Янник Синнер уверенно пробились в следующий раунд
9 и 10 июля состоялись матчи четвертого раунда в нижней половине сетки мужского одиночного разряда на Уимблдонском турнире.
Новак Джокович за два дня разобрался с Хубертом Хуркачем из Польши.
Восьмой сеяный Янник Синнер в трех сетах одолел Даниэля Элахи Галана из Колумбии.
Александр Бублик отыгрался с 0:2 в противостоянии против Андрея Рублева, но в итоге проиграл в пяти сетах.
Еще в одной встрече Роман Сафиуллин одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым.
Уимблдон-2023. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Янник Синнер [8] – Даниэль Элахи Галан – 7:6(4), 6:4, 6:3
Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов [26] – 3:6, 6:3, 6:1, 6:3
Андрей Рублев [7] – Александр Бублик – 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4
Новак Джокович [2] – Хуберт Хуркач [17] – 7:6(6), 7:6(6), 5:7, 4:6
Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Янник Синнер [8] – Роман Сафиуллин
Андрей Рублев [7] – Новак Джокович [2]
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