Определена половина участников 1/4 финала на Уимблдоне у мужчин

9 и 10 июля состоялись матчи четвертого раунда в нижней половине сетки мужского одиночного разряда на Уимблдонском турнире.

Новак Джокович за два дня разобрался с Хубертом Хуркачем из Польши.

Восьмой сеяный Янник Синнер в трех сетах одолел Даниэля Элахи Галана из Колумбии.

Александр Бублик отыгрался с 0:2 в противостоянии против Андрея Рублева, но в итоге проиграл в пяти сетах.

Еще в одной встрече Роман Сафиуллин одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [8] – Даниэль Элахи Галан – 7:6(4), 6:4, 6:3

Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов [26] – 3:6, 6:3, 6:1, 6:3

Андрей Рублев [7] – Александр Бублик – 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4

Новак Джокович [2] – Хуберт Хуркач [17] – 7:6(6), 7:6(6), 5:7, 4:6

Уимблдон-2023. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Янник Синнер [8] – Роман Сафиуллин

Андрей Рублев [7] – Новак Джокович [2]