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Уимблдон
10 июля 2023, 18:40 | Обновлено 10 июля 2023, 18:44
238
0

Джокович не без проблем обыграл Хуркача в четырех сетах на Уимблдоне-2023

Новак вышел в четвертьфинал травяного мейджора

10 июля 2023, 18:40 | Обновлено 10 июля 2023, 18:44
238
0
Джокович не без проблем обыграл Хуркача в четырех сетах на Уимблдоне-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 2) вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.

В 1/8 финала сербский теннисист обыграл Хуберта Хуркача (Польша, ATP 18) в четырех сетах за 3 часа и 10 минут.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Хуберт Хуркач (Польша) [17] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 6:7 (6:8), 6:7 (6:8), 7:5, 4:6

Это была 6-я встреча теннисистов. Ноле выиграл все поединки.

Отметим, что для Новака эта победа стала 32-й подряд на кортах Уимблдона.

В следующем раунде серб сыграет против Андрея Рублева.

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Новак Джокович Андрей Рублев Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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