Джокович не без проблем обыграл Хуркача в четырех сетах на Уимблдоне-2023
Новак вышел в четвертьфинал травяного мейджора
Экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 2) вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.
В 1/8 финала сербский теннисист обыграл Хуберта Хуркача (Польша, ATP 18) в четырех сетах за 3 часа и 10 минут.
Уимблдон-2023. 1/8 финала
Хуберт Хуркач (Польша) [17] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 6:7 (6:8), 6:7 (6:8), 7:5, 4:6
Это была 6-я встреча теннисистов. Ноле выиграл все поединки.
Отметим, что для Новака эта победа стала 32-й подряд на кортах Уимблдона.
В следующем раунде серб сыграет против Андрея Рублева.
3️⃣2️⃣ in a row and counting…— Tennis TV (@TennisTV) July 10, 2023
Djokovic picks up his 32nd consecutive win at Wimbledon with a 7-6 7-6 5-7 6-4 win over Hurkacz! #Wimbledon pic.twitter.com/jgvwgxStuJ
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