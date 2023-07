Джокович не без проблем обыграл Хуркача в четырех сетах на Уимблдоне-2023

Экс-лидер мирового тенниса Новак Джокович (Сербия, ATP 2) вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.

В 1/8 финала сербский теннисист обыграл Хуберта Хуркача (Польша, ATP 18) в четырех сетах за 3 часа и 10 минут.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Хуберт Хуркач (Польша) [17] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 6:7 (6:8), 6:7 (6:8), 7:5, 4:6

Это была 6-я встреча теннисистов. Ноле выиграл все поединки.

Отметим, что для Новака эта победа стала 32-й подряд на кортах Уимблдона.

В следующем раунде серб сыграет против Андрея Рублева.

3️⃣2️⃣ in a row and counting…



Djokovic picks up his 32nd consecutive win at Wimbledon with a 7-6 7-6 5-7 6-4 win over Hurkacz! #Wimbledon pic.twitter.com/jgvwgxStuJ