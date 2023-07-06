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  4. Палкин давит на шпор? Тоттенхэм перенес медицинский осмотр Соломона
Англия
06 июля 2023, 23:20 |
649
1

Палкин давит на шпор? Тоттенхэм перенес медицинский осмотр Соломона

Фабрицио Романо утверждает, что израильтянин в любом случае перейдет в лондонский клуб

06 июля 2023, 23:20 |
649
1
Палкин давит на шпор? Тоттенхэм перенес медицинский осмотр Соломона
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» перенес медицинский осмотр 23-летнего израильского футболиста Манора Соломона, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, медицинские тесты пройдут на следующей неделе, хотя изначально планировались на 4 июля.

Романо утверждает, что Соломон в любом случае станет игроком «шпор», поскольку никаких проблем по сделке нет. Манор присоединится к лондонской команде на правах свободного агента.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что его клуб подаст в суд на «Тоттенхэм», если тот решится подписать Соломона без выплаты компенсации «горнякам».

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Тоттенхэм Манор Соломон Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Burevestnik
якась не зрозуміла історія.
невже Тоттенхем не може взяти Соломона в оренду на пів року,
а потім підписати повноцінний контракт?  Чи боїться втратити Соломона? 
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