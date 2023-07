Палкин давит на шпор? Тоттенхэм перенес медицинский осмотр Соломона

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» перенес медицинский осмотр 23-летнего израильского футболиста Манора Соломона, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, медицинские тесты пройдут на следующей неделе, хотя изначально планировались на 4 июля.

Романо утверждает, что Соломон в любом случае станет игроком «шпор», поскольку никаких проблем по сделке нет. Манор присоединится к лондонской команде на правах свободного агента.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что его клуб подаст в суд на «Тоттенхэм», если тот решится подписать Соломона без выплаты компенсации «горнякам».

Tottenham have re-scheduled medical tests for Manor Solomon — originally planned this week ⚪️🩺 #THFC



Current plan is now to undergo tests early next week.



No issues, no problem and deal not in danger. Solomon will join Spurs, he’ll just be unveiled one week later than planned. pic.twitter.com/R3NWca52G8