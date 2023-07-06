Палкин давит на шпор? Тоттенхэм перенес медицинский осмотр Соломона

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» перенес медицинский осмотр 23-летнего израильского футболиста Манора Соломона, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, медицинские тесты пройдут на следующей неделе, хотя изначально планировались на 4 июля.

Романо утверждает, что Соломон в любом случае станет игроком «шпор», поскольку никаких проблем по сделке нет. Манор присоединится к лондонской команде на правах свободного агента.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что его клуб подаст в суд на «Тоттенхэм», если тот решится подписать Соломона без выплаты компенсации «горнякам».