Источник: Соломон во вторник пройдет медосмотр в Тоттенхэме

23-летний израильский полузащитник Манор Соломон, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», во вторник пройдет медосмотр для завершения своего трансфера в «Тоттенхэм». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход состоится на правах свободного агента, как и отмечалось ранее.

В сезоне 2022/23 Соломон играл на правах аренды за «Фулхэм». В прошлой кампании он отметился 8 голами и 2 ассистами во всех турнирах, включая выступления за сборную Израиля.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что его клуб подаст в суд на «Тоттенхэм», если тот решится подписать Соломона без выплаты компенсации «горнякам».