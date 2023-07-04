Источник: Соломон во вторник пройдет медосмотр в Тоттенхэме
Манор станет игроком лондонского клуба на правах свободного агента
23-летний израильский полузащитник Манор Соломон, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», во вторник пройдет медосмотр для завершения своего трансфера в «Тоттенхэм». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход состоится на правах свободного агента, как и отмечалось ранее.
В сезоне 2022/23 Соломон играл на правах аренды за «Фулхэм». В прошлой кампании он отметился 8 голами и 2 ассистами во всех турнирах, включая выступления за сборную Израиля.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что его клуб подаст в суд на «Тоттенхэм», если тот решится подписать Соломона без выплаты компенсации «горнякам».
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контракт действителен еще полгода. приостановлен но он юридически легитимен.
как он может подписывать другой контракт? у него будут одновременно два контракта?