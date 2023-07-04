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Англия
04 июля 2023, 11:55 | Обновлено 04 июля 2023, 12:06
462
6

Источник: Соломон во вторник пройдет медосмотр в Тоттенхэме

Манор станет игроком лондонского клуба на правах свободного агента

04 июля 2023, 11:55 | Обновлено 04 июля 2023, 12:06
462
6
Источник: Соломон во вторник пройдет медосмотр в Тоттенхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

23-летний израильский полузащитник Манор Соломон, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», во вторник пройдет медосмотр для завершения своего трансфера в «Тоттенхэм». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход состоится на правах свободного агента, как и отмечалось ранее.

В сезоне 2022/23 Соломон играл на правах аренды за «Фулхэм». В прошлой кампании он отметился 8 голами и 2 ассистами во всех турнирах, включая выступления за сборную Израиля.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что его клуб подаст в суд на «Тоттенхэм», если тот решится подписать Соломона без выплаты компенсации «горнякам».

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Тоттенхэм Фулхэм трансферы Шахтер Донецк Манор Соломон трансферы АПЛ трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Twitter
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Комментарии 6
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FunnyCat_____
как там хваленные юристы шахтера, будут что то делать? или это ж не тренера украсть у другой команды УПЛ пользуясь несовершенством контрактов подписанных во время боевых действий в Украине ?
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0
Alex T
Киданули короч шахту
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Gargantua
не понятная ситуация для меня.
контракт действителен еще полгода. приостановлен но он юридически легитимен.
как он может подписывать другой контракт?  у него будут одновременно два контракта?
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sashav2007
То що, Шахтар ковтне?
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