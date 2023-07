Начало защиты титула. Джокович успешно стартовал на Уимблдоне-2023

Второй номер рейтинга АТР Новак Джокович из Сербии успешно стартовал на Уимблдоне-2023.

В 1/64 финала экс-лидер мирового тенниса обыграла аргентинца Педро Качина (АТР 68) в трех сетах за 2 часа и 14 минут.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Педро Качин (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия) [2] – 3:6, 3:6, 6:7 (4:7)

Это была первая встреча теннисистов.

Новак выигрывал титул на травяном мейджоре 4 года подряд (2018, 2019, 2021, 2022). В 2020 турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

В следующем раунде соревнований серб сыграет против Джордана Томпсона.

29 match-wins in a row for @DjokerNole at The Championships 😯#Wimbledon pic.twitter.com/nakh4Sujtw