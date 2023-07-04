Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти

В Четате, где-то на излучине Дуная между Калафатом и Дробета-Турну-Северином, имения поэта Мирчи Динеску и бизнесмена Джиджи Нецою граничат друг с другом, насколько хватает глаз! Телефон здесь все еще сходит с ума: иногда он регистрируется в румынской сети, иногда в болгарской или сербской, потому что это почти перекресток между тремя странами-соседями.

Около двух лет сельским хозяйством в этой местности руководит 44-летний Космин Бэркэуан по прозвищу «Командир», который ради этого бросает все дела в Салониках, где он поселился с семьей с 2006 года, чтобы управлять всем, что только есть на землях его тестя Джиджи Нецою.

В этом интервью румынскому изданию Prosport, полный перевод которого мы приводим для вас ниже, бывший защитник сборной Румынии и донецкого «Шахтера» рассказал массу интересных историй. Бэркэуан вспомнил, как у него кружилась голова от Лионеля Месси, как он потерял, а затем нашел огромную сумму наличных денег в Донецке, как спасся от цунами на Мальдивах, как употреблял алкоголь, почему стал фермером, и, в конце концов, по какой причине на текущем этапе остается не связанным непосредственно с делом всей своей жизни – футболом.

Урожай как самолет – с ним нельзя ошибаться

– Космин, что и как привело тебя к фермерству?

– В жизни нужно быть готовым ко всему. И мне всегда нравились новые вызовы. Я знаю Джиджи около 25 лет. Я сказал ему: «Если я тебе понадоблюсь, то готов на сто процентов». Я действительно не знал, что такое работа на земле, но я приспособился. На самом деле, у меня не было времени подумать как следует, потому что события развивались очень стремительно. Пришлось всему учиться уже на ходу.

– Но что именно ты делаешь? В чем заключается твоя работа?

– Я отвечаю абсолютно за все, что происходит вокруг сельскохозяйственных культур, я должен находить решения, когда это необходимо, сотрудничать с людьми. Нужно создавать команду, как в футболе. Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить безопасную доставку продуктов на хранение. Это около 2500 гектар посевов гороха, пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника. Это не игрушки. Я бы сравнил это с самолетом. Вы не можете ошибаться. И это не так просто, как кажется!

Еще я порой сажусь за руль трактора, при необходимости учусь водить комбайн, хоть это и машина с внушительными размерами. Мне очень нравится моя нынешняя работа, и я чувствую умиротворенность на душе.

Десять лет жизни за еще один сезон в футболе

– Ты не скучаешь по футболу?

– Я бы отдал десять лет своей жизни, чтобы провести еще один сезон. Но тренерскую работу я решил пока поставить на паузу. Не то чтобы у меня была отличная карьера в этой области, но то, что происходит в этой сфере, совершенно неправильно. Я также смотрю на своих коллег-ровесников, как к ним относятся, никто не дает им заниматься своей работой. Если вы, владелец или президент, приходите и говорите мне, как подготовить команду, какую тактику выбрать или кого поставить в состав, то зачем вам еще человек с лицензией PRO на скамейке запасных? Если я умру, пусть лучше я умру свободным. Я вообще не нахожу себя в нынешней среде.

gsp.ro. На данный момент Бэркэуан тренировал четыре команды из низших лиг Греции, а также на юношеском или молодежном уровне

– Если бы тебе пришлось выбирать команду, которую тренировать, кого бы ты выбрал?

– «Динамо» Бухарест или «Университатю» Крайова, конечно! Это была бы мечта. Я не могу забыть, например, матчи за «Университатю», когда на трибунах собиралось по 50 тысяч человек, некоторые сидели на ступеньках.

– Это те самые болельщики, которые ругали тебя и твоих коллег по поводу знаменитого матча с «Националом» в июне 2002 года. Если гости побеждали, то они становились чемпионами, иначе титул доставался «Динамо», как это и произошло. Затем вы сразу же вошли в знаменитый «пул Нецою», переехавший в бухарестское «Динамо» с примерно еще восемью или девятью игроками!

– Я тогда даже забил гол. Помню как побежал разделить радость со зрителями, но они отвернулись от меня. Весь стадион свистел! Но мы лишь выполнили свой долг. Мы должны были сдаться? Кроме того, в «Динамо» никого не заставляли. Каждый решал, как лучше для него. Что касается меня, то я считал «Динамо» стартовой площадкой для того, чем я мечтал заниматься в своей карьере, и время показало, что я сделал правильный выбор.

Первые три-четыре игры в «Динамо» у меня немного вызывали панику. Меня отправили на трибуну после того, как я приехал из Крайовы, будучи футболистом стартового состава. В команде было около 33 игроков, по 3 на каждую позицию. Мне пришлось много работать на тренировках, чтобы соответствовать команде.

Хотел бросить футбол после обструкции фанатов

– Какой худший твой матч, сыгранный в футболке «Динамо»?

– Домашний ответный поединок с «Брюгге», который мы проиграли 0:1 в квалификации Лиги чемпионов. Я вышел во втором тайме, и весь стадион освистал меня. Я даже очень хотел тогда бросить футбол из-за давления со стороны болельщиков. Может быть, я им не нравился, я до сих пор думаю, что это было что-то личное по отношению ко мне и еще одному или двум коллегам. После такого я уже почти пришел к выводу, что ничего не стою, что эта дорога слишком сложна и мне лучше пойти другим путем.

– И как ты с этим справился?

– У меня состоялся разговор с отцом, который поставил меня на ноги. Он мне сказал: «Хорошо, ты уходишь, но чем ты будешь заниматься, начиная с завтрашнего дня? Иди и сражайся!». Я был совершенно сбит с толку, но нашел внутренние ресурсы, чтобы вернуть уверенность в своих силах, в том числе благодаря поддержке Джиджи Нецою.

– Дерби со «Стяуа», с «Рапидом» всегда вызывали повышенное волнение, верно?

– Невероятные матчи! Были также «Тимишоара», «ЧФР Клуж», «Арджеш», у них были хорошие составы. Но перед ключевыми играми вы отправляетесь в тренировочный лагерь за неделю до этого, чтобы держаться подальше от суматохи окружающего мира. Любое слово или жест со стороны может зарядить вас негативом. И так вы оставались там со своими мыслями, со своей сосредоточенностью на игре.

Деньги Шахтера и зверь Адриано

– В 2004 году ты перешел в «Шахтер», где на тебя буквально опрокинулась телега с деньгами. У тебя была зарплата в 30 тысяч долларов?

– Первое. Мне было совсем не по себе в начале контракта. Я не привык к таким большим деньгам. Трудно внезапно справиться с такой ситуацией, не изменившись. И второе. Честно говоря, меня даже не интересовала зарплата. Премии были базовыми, не менее 7 тысяч долларов за матч. А с киевским «Динамо» они подскакивали до 35-40 тысяч. Но как-то эта лихорадка денег быстро проходит, после чего нужно сосредоточиться на футболе.

Я никогда не придавал большого значения деньгам и мог делать что-то высокомерное почти каждый день. Например, отдать 500 долларов за шапку. Мы также арендовали частный самолет и отправились в Монако на 2-3 дня вместе со Стойканом и Рацем. Мы отдыхали, принимали ванны и возвращались в Украину.

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– У вас были невероятные соперники в Лиге чемпионов: Месси, Роналдиньо, Адриано, Шевченко, Это'О… Как лично ты справлялся с этими парнями?

– Роналдиньо был тогда первой скрипкой в «Барселоне». Перед матчем Мирча Луческу дал мне свои записи, чтобы я мог разобрать его профиль. Чтобы знать, как его заблокировать. Это был бесконечный ряд качеств, ни одного недостатка! Две ночи перед игрой я не закрывал глаза. Я сильно паниковал, но на поле у ​​меня все получилось.

– А Месси?

– Если вы давали ему пространство, он тут же казнил вас на скорости. Единственным вариантом было уложить его на газон. Он заставил нас проваливаться раза три, после чего я шутил со Стойканом на поле, что вместо того, чтобы давать издеваться над собой, я лучше поотбиваю ему лодыжки! Но самое сложное было с Адриано. Это просто зверь! Ты пытался отобрать у него мяч, а он одним движением отбрасывал тебя, как щенка. В воздушных дуэлях я прыгал под удар головой, а он ловил мяч на грудь.

За пять часов от катастрофы на Мальдивах…

– Расскажи нам еще какой-нибудь особенный случай с группой румынских легионеров из «Шахтера», потому что вы, я думаю, натворили немало дел?

– Как много я еще не сделал! Один случай мог стоить нам жизни! Я поехал с семьей в отпуск на Мальдивы. Мне это не очень понравилось, у меня было такое неадекватное ощущение по поводу того отпуска. Стойкан и Рац дернули меня: «Давай, скряга!». Я все-таки решился, летел много часов, прибыл в отель на лодке. Там я начал спрашивать с первого дня, когда мы вернемся. Они считали меня сумасшедшим, ведь я только прибыл.

– Ты их как-то разозлил?

– Нет, я просто ждал и смотрел, как все сложится. Мы пробыли семь дней, появилась возможность продлить пребывание еще на два дня, но я сказал ребятам: «Я уезжаю!», В ответ на что услышал: «Что ты делаешь?». В конце концов, мы все уехали, но когда мы прибыли в Дубай на пересадку и пожали друг другу руки, то затем посмотрели на мониторы, показывающие кадры катастрофы на Мальдивах, которые только что пострадали от цунами. Мы вылетели оттуда всего за пять часов до этого. На пределе!

astroawani.com. 82 человека погибли и еще 24 пропали без вести после цунами, обрушившегося на Мальдивские острова в декабре 2004 года – трагедии, спровоцированной мощным землетрясением в Индийском океане

60 тысяч долларов в мусорном баке

– Расскажи еще что-то [из карьеры в «Шахтере»].

– Помню, мы обыграли «Брюгге» и я уехал домой с призовыми в 60 тысяч долларов. Их я положил в коробку от футбольных бутс, которые надел на ноги, садясь в машину. Вернувшись домой, я понял, что мои деньги исчезли. В какой-то момент в городе я остановился на пешеходном переходе, чтобы призвать некоторых людей поторопиться. Было очень многолюдно, Донецк праздновал. И где-то там мои доллары выпали на улицу, хотя я этого не заметил.

– Невероятно!

– Я сразу же связался со всей нашей группой [Стойканом, Рацем, Марикой, Флорей]. Флавиус рассмеялся, он подумал, что я шучу. Мы сели на небольшой площади, и тут Флоре пришла в голову мысль заглянуть в бетонный мусорный бак. Когда он сказал мне, что деньги там, я не поверил, думал, что он шутит. Но это было правдой. Я действительно нашел ту коробку, только около 15 тысяч долларов не хватило, остальное же все было целым: деньги, паспорт, другие документы.

Самый тяжелый период я ​​прожил в самаре, после того, как ушел из «Шахтера» не так, как хотелось бы. Был принят лимит на иностранцев, и Мирче пришлось выбирать. Естественно, он предпочел оставить бразильцев. На россии у меня были одни проблемы: суровая зима до минус 38 градусов, боли в спине, боли в мышцах. Я подумывал о завершении карьеры в возрасте 27-28 лет.

Почему мало сыграл за сборную

– Ближе к концовке своей карьеры ты уехал в Грецию, в жару, и поселились недалеко от Салоников.

– Я переродился в ПАОКе. Я не знал о безумии здешних фанатов, об атмосфере, это было что-то фантастическое. Илие Думитреску (наставник ПАОКа в 2006 году – прим. ред.) привел меня туда, когда был тренером. Квалифицированный специалист, мне понравилось работать вместе. Многие тренировки были похожи на тренировки Ангела Йордэнеску, которыми он, вероятно, был вдохновлен.

paokfc.gr

– Под руководством Йордэнеску ты провел большую часть из 8 матчей в сборной, но твой международный опыт резко оборвался на печальном поединке против Армении (1:1) в ноябре 2004 года.

– Я дебютировал в сборной при Белени в 2000 году, когда забил победный мяч в товарищеском матче против Югославии. Какая у них была команда: Михайлович, Станкович, Миятович, Милошевич! Я был практически ребенком. Сожалею, что не успел сделать большего в сборной, которую покинул после конфликта с Пицуркэ. Но я был главным виновником, со мной что-то случилось, потому что я так и не вернулся в форму.

У меня были выявлены проблемы с сердцем. Я согласился играть на расписке, потому что мне доставляло особое удовольствие находиться на газоне. Там вы не думаете о рисках. Я не боялся смерти, ничего. Должен ли я был остановиться на 75-й минуте, чтобы подумать, не случился ли у меня сердечный приступ? Для этого был шанс, но мое тело также помогло мне.

Виски и Red Bull на вечеринках

– Космин, не секрет, что тебе нравилась жизнь со всеми ее прелестями. Какая твоя любимая еда? Белое вино, красное, пиво?

– Не угадали! Виски и Red Bull! Но я не был большим потребителем этих напитков. Я всегда придерживался принципа, что когда у тебя есть работа, ты тренируешься, играешь, ты сосредоточен на сто процентов, а когда отдыхаешь, тогда нужно веселиться.

– Говорят, в казино ты заходил с 20-30 тысячами долларов в кармане. Скажи честно, это правда?

– Я никогда не брал с собой больше 15–20 тысяч долларов, потому что не хотел причинять слишком много вреда. Вы не можете выйти на первое место в казино. Оно протягивает вам одну руку, но берет взамен сразу десять. Но в 2005 году я навсегда отказался от алкоголя и азартных игр.

Нам нравилось ходить в казино, потому что они раздавали бесплатную еду. Шучу! Любимое место было в Marriott. Раньше мы играли там в рулетку.

– И в заключение: признайся честно, сколько договорных матчей ты сыграл в Румынии?

– Ни одного! Я откровенен. Я честный парень, и никому не продаюсь. Да и как можно было продавать матчи, когда в «Университате» и «Динамо» надо было побеждать нон-стоп, даже в товарищеских матчах, иначе болельщики подняли бы восстание! Я никогда не вытирал ноги о футболку, которую носил.

Перевод Алексея Сливченко