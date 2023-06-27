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Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 18:20 | Обновлено 27 июня 2023, 18:21
852
0

Защитника Шахтера хочет подписать Осиек

Александр Драмбаев может перебраться в чемпионат Хорватии

27 июня 2023, 18:20 | Обновлено 27 июня 2023, 18:21
852
0
Защитника Шахтера хочет подписать Осиек
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Драмбаев

22-летний левый защитник «Шахтера» Александр Драмбаев, который сезон-2022/23 на правах аренды отыграл в Бельгии за «Зюлте-Варегем», в ближайшее время может перебраться в Хорватию.

Интерес к Драмбаеву проявляет «Осиек», который активно изучает возможности усилить левый фланг обороны.

Отмечается, что спортивный директор «Осиека» уже вылетел на переговоры с «Шахтером», однако о формате потенциальной сделки – будет это полноценный выкуп или аренда – информации к настоящему моменту нет.

Ранее сообщалось, что Драмбаев может перейти в кипрский «Аполлон».

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Александр Драмбаев Шахтер Донецк Осиек Зюлте-Варегем трансферы УПЛ трансферы
Источник Sport.ua
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