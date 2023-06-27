Защитника Шахтера хочет подписать Осиек
Александр Драмбаев может перебраться в чемпионат Хорватии
22-летний левый защитник «Шахтера» Александр Драмбаев, который сезон-2022/23 на правах аренды отыграл в Бельгии за «Зюлте-Варегем», в ближайшее время может перебраться в Хорватию.
Интерес к Драмбаеву проявляет «Осиек», который активно изучает возможности усилить левый фланг обороны.
Отмечается, что спортивный директор «Осиека» уже вылетел на переговоры с «Шахтером», однако о формате потенциальной сделки – будет это полноценный выкуп или аренда – информации к настоящему моменту нет.
Oleksandr #Drambaiev from @FCShakhtar currently on loan at @ESSEVEELIVE started talks with @nkosijek ! #Osijek sport director #Kulesevic already leave camp as left back position in marked with red in priority list.#transfer #transferdeal #transfermarkt #Shakhtar #Sorare #HNL pic.twitter.com/GJi1aOxcj1— BalkanScout (@scout_cro) June 27, 2023
Ранее сообщалось, что Драмбаев может перейти в кипрский «Аполлон».
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