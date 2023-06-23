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  4. Не только Гочолеишвили. Аполлону интересен еще один защитник Шахтера
Украина. Премьер лига
23 июня 2023, 11:23 |
974
2

Не только Гочолеишвили. Аполлону интересен еще один защитник Шахтера

Александр Драмбаев может продолжить карьеру на Кипре

23 июня 2023, 11:23 |
974
2
Не только Гочолеишвили. Аполлону интересен еще один защитник Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Драмбаев (справа)

22-летний левый фулбек «Шахтера» Александр Драмбаев, который сезон-2022/23 на правах аренды отыграл в бельгийском «Зюлте-Варегеме», в ближайшее время может перебраться на Кипр.

В услугах защитника заинтересован «Аполлон» из Лимасола, который активно налаживает мосты с «Шахтером» и хочет договориться с «горняками» по целому ряду футболистов – в частности, по правому фулбеку Гиорги Гочолеишвили.

Драмбаев до 30 июня имеет арендное соглашение с «Зюлте-Варегемом», у которого также есть опция на выкуп защитника, но пока бельгийцы ей не воспользовались.

В сезоне-2022/23 Драмбаев провел 25 матчей за «Зюлте-Варегем», отличившись 1 голом и 1 ассистом.

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Александр Драмбаев Аполлон Лимасол Зюлте-Варегем Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Гиорги Гочолеишвили
Источник Kerkida.net
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Комментарии 2
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Allegro_Barbaro
Поки Шахтар не визначиться з тренером, а той в свою чергу визначиться, хто йому з гравців потрібен чи ні, то навряд чи когось зараз відпускатимуть)
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0
Alexx
Неужели этот баран ахметов который обваровывает украинцев на коммуналке .типичная рыговская мразь не может купить приличных игроков в шахтер ? Петух 
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-1
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