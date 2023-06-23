Не только Гочолеишвили. Аполлону интересен еще один защитник Шахтера

22-летний левый фулбек «Шахтера» Александр Драмбаев, который сезон-2022/23 на правах аренды отыграл в бельгийском «Зюлте-Варегеме», в ближайшее время может перебраться на Кипр.

В услугах защитника заинтересован «Аполлон» из Лимасола, который активно налаживает мосты с «Шахтером» и хочет договориться с «горняками» по целому ряду футболистов – в частности, по правому фулбеку Гиорги Гочолеишвили.

Драмбаев до 30 июня имеет арендное соглашение с «Зюлте-Варегемом», у которого также есть опция на выкуп защитника, но пока бельгийцы ей не воспользовались.

В сезоне-2022/23 Драмбаев провел 25 матчей за «Зюлте-Варегем», отличившись 1 голом и 1 ассистом.