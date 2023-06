Челси и Арсенал договорились о трансфере Хаверца. Названа сумма сделки

Лондонские футбольные клубы «Челси» и «Арсенал» договорились о трансфере 24-летнего немецкого атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг. По информации источника, сумма сделки составляет 75 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

«Канониры» объявят о переходе Хаверца на этой недели. Контракт будет подписан на 5 лет.

В сезоне 2022/23 Хаверц провел 47 матчей за «синих», в которых отличился 9 голами и 1 ассистом.

Kai #Havertz & @Arsenal, announcement probably this week. It's a DONE DEAL!



New Details:



Contract until 2028

Transfer fee: €75m with bonus payments included



Total agreement between the clubs

Last parts of the medical this week. #Arteta, main driver!