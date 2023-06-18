Англия18 июня 2023, 15:56 | Обновлено 18 июня 2023, 15:57
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Выбор сделан. Хаверц согласовал контракт с Арсеналом
Немецкий хавбек покинет «Челси»
18 июня 2023, 15:56 | Обновлено 18 июня 2023, 15:57
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Полузащитник «Челси» Кай Хаверц принял окончательное решение перейти в «Арсенал». По информации инсайдера Фабрицио Романо, он уже согласовал условия личного контракта с «Канонирами».
Вскоре «Арсенал» должен представить новое официальное предложение для «Челси». Стороны надеются закрыть сделку вскоре после завершения паузы на матчи сборных.
В сезоне 2022/23 Хаверц провел в футболке «Челси» 47 матчей, в которых отличился 9 голами и 1 ассистом.
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