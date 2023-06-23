ФОТО. Свёнтек стала амбассадором компании Porsche

Первая ракетка мира Ига Свёнтек объявила, что стала амбассадором производителя автомобилей Porsche.

«После того, как я выиграла свой второй трофей в Штутгарте, многие из вас написали, что это хороший момент для начала сотрудничества с Porsche, и это кажется мне очень естественным.

Так что... угадайте что. Я присоединяюсь к команде Porsche! И это не значит, что я не буду бороться за еще один автомобиль Porsche в Штутгарте в следующем году», – написала Свёнтек.