ФОТО. Свёнтек стала амбассадором компании Porsche

Первая ракетка мира Ига Свёнтек объявила, что стала амбассадором производителя автомобилей Porsche.

«После того, как я выиграла свой второй трофей в Штутгарте, многие из вас написали, что это хороший момент для начала сотрудничества с Porsche, и это кажется мне очень естественным.

Так что... угадайте что. Я присоединяюсь к команде Porsche! И это не значит, что я не буду бороться за еще один автомобиль Porsche в Штутгарте в следующем году», – написала Свёнтек.

After I got my 2nd trophy in Stuttgart many of you wrote that it is a good moment to start a collab with Porsche and it seems very natural to me. So… guess what. I’m joining #teamPorsche! And it doesn’t mean I won’t be fighting for another Porsche car in Stuttgart next year. 😉 pic.twitter.com/6Ue0qYYz1A