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23 июня 2023, 12:51 |
713
0

ФОТО. Свёнтек стала амбассадором компании Porsche

Первая ракетка мира будет сотрудничать с производителем автомобилей

23 июня 2023, 12:51 |
713
0
ФОТО. Свёнтек стала амбассадором компании Porsche
Porsche. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек объявила, что стала амбассадором производителя автомобилей Porsche.

«После того, как я выиграла свой второй трофей в Штутгарте, многие из вас написали, что это хороший момент для начала сотрудничества с Porsche, и это кажется мне очень естественным.

Так что... угадайте что. Я присоединяюсь к команде Porsche! И это не значит, что я не буду бороться за еще один автомобиль Porsche в Штутгарте в следующем году», – написала Свёнтек.

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Ига Свёнтек Porsche WTA Штутгарт
Источник Sport.ua
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