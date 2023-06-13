Дарья СНИГУР: «Хаддад Майя – очень хорошая теннисистка»
Украинская теннисистка – о сенсационной победе в Ноттингеме
Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала сенсационную победу над 10-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майей в первом раунде травяного турнира WTA в Ноттингеме:
«Это невероятно. Беатрис – очень хорошая теннисистка, которая играла в полуфинале Ролан Гаррос, хочу поблагодарить ее за этот невероятный матч. Я делала все возможное, хочу поблагодарить всех фанатов, которые поддерживали нас сегодня, и всех моих украинских фанатов. Спасибо вам большое».
Daria Snigur was asked how she feels after beating Beatriz Haddad Maia:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 13, 2023
“I don’t know. This is unbelievable. Beatriz is a really good player. She played semifinal at Roland Garros. I want to thank her for this incredible match” pic.twitter.com/ENkyDWc7gS
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