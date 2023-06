Дарья СНИГУР: «Хаддад Майя – очень хорошая теннисистка»

Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала сенсационную победу над 10-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майей в первом раунде травяного турнира WTA в Ноттингеме:

«Это невероятно. Беатрис – очень хорошая теннисистка, которая играла в полуфинале Ролан Гаррос, хочу поблагодарить ее за этот невероятный матч. Я делала все возможное, хочу поблагодарить всех фанатов, которые поддерживали нас сегодня, и всех моих украинских фанатов. Спасибо вам большое».

Daria Snigur was asked how she feels after beating Beatriz Haddad Maia:



“I don’t know. This is unbelievable. Beatriz is a really good player. She played semifinal at Roland Garros. I want to thank her for this incredible match” pic.twitter.com/ENkyDWc7gS