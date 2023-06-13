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  4. Дарья СНИГУР: «Хаддад Майя – очень хорошая теннисистка»
WTA
13 июня 2023, 20:57 |
424
0

Дарья СНИГУР: «Хаддад Майя – очень хорошая теннисистка»

Украинская теннисистка – о сенсационной победе в Ноттингеме

13 июня 2023, 20:57 |
424
0
Дарья СНИГУР: «Хаддад Майя – очень хорошая теннисистка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала сенсационную победу над 10-й ракеткой мира Беатрис Хаддад Майей в первом раунде травяного турнира WTA в Ноттингеме:

«Это невероятно. Беатрис – очень хорошая теннисистка, которая играла в полуфинале Ролан Гаррос, хочу поблагодарить ее за этот невероятный матч. Я делала все возможное, хочу поблагодарить всех фанатов, которые поддерживали нас сегодня, и всех моих украинских фанатов. Спасибо вам большое».

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Дарья Снигур Беатрис Хаддад Майя WTA Ноттингем
Источник Sport.ua
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