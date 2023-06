ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер, игравший в аренде за МЮ, перешел в Рейнджерс

Английский вратарь Джек Батленд перешел из английского клуба «Кристал Пэлас» в шотландский «Рейнджерс»

Соглашение 30-летнего голкипера с новым клубом рассчитано до лета 2027 года.

Батленд с января выступал за МЮ на правах аренды, но не провел в этом сезоне ни одного матча.

В предыдущем сезоне 2021/22 в его активе 15 поединков за «Кристал Пэлас». Джек провел 9 матчей за сборную Англии.

📝 Rangers Football Club are delighted to announce the pre-contract signing of Jack Butland from Crystal Palace.



Jack will officially join the club on July 1, on a four-year deal, subject to international clearance.



All the Info ⤵️ — Rangers Football Club (@RangersFC) June 6, 2023

Delighted and honoured to have joined such a special and successful club. Already counting the days to pull on the shirt in-front of a packed Ibrox @RangersFC. Exciting times ahead 🇬🇧💙 pic.twitter.com/EdJWPxvhYA — Jack Butland (@JackButland_One) June 6, 2023