ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед арендовал экс-голкипера сборной Англии

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании голкипера «Кристал Пэлас» Джека Батленда. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне 29-летний Батленд не провел ни одного официального матча за «Кристал Пэлас». В «Манчестер Юнайтед» на него рассчитывают как на подмену Давиду Де Хеа.

Суммарно за свою карьеру Батленд провел 87 матчей в АПЛ и 9 матчей за сборную Англии в период с 2012 по 2018 годы.