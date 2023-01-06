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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед арендовал экс-голкипера сборной Англии
Англия
06 января 2023, 12:52 |
851
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед арендовал экс-голкипера сборной Англии

Джек Батленд покинул «Кристал Пэлас»

06 января 2023, 12:52 |
851
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед арендовал экс-голкипера сборной Англии
ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании голкипера «Кристал Пэлас» Джека Батленда. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне 29-летний Батленд не провел ни одного официального матча за «Кристал Пэлас». В «Манчестер Юнайтед» на него рассчитывают как на подмену Давиду Де Хеа.

Суммарно за свою карьеру Батленд провел 87 матчей в АПЛ и 9 матчей за сборную Англии в период с 2012 по 2018 годы.

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Джек Батленд Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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