Англия06 января 2023, 12:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед арендовал экс-голкипера сборной Англии
Джек Батленд покинул «Кристал Пэлас»
06 января 2023, 12:52 |
851
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«Манчестер Юнайтед» официально сообщил о подписании голкипера «Кристал Пэлас» Джека Батленда. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне 29-летний Батленд не провел ни одного официального матча за «Кристал Пэлас». В «Манчестер Юнайтед» на него рассчитывают как на подмену Давиду Де Хеа.
Суммарно за свою карьеру Батленд провел 87 матчей в АПЛ и 9 матчей за сборную Англии в период с 2012 по 2018 годы.
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