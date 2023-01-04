Англия04 января 2023, 13:24 | Обновлено 04 января 2023, 13:45
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Манчестер Юнайтед хочет подписать вратаря Кристал Пэлас
Манкунианцы собираются подписать Джека Батленда на роль резервного вратаря
04 января 2023, 13:24 | Обновлено 04 января 2023, 13:45
166
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Голкипер «Кристал Пэлас» Джек Батленд может продолжить карьеру в топ-клубе английской Премьер-лиги. Заинтересованность в услугах 29-летнего вратаря проявляет «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы собираются подписать Батленда на роль резервного вратаря. Ранее «Манчестер Юнайтед» покинул словак Мартин Дубравка, который считался дублером Давида де Хеа.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Батленд не сыграл ни одного поединка в составе «Кристал Пэлас».
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