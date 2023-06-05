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Формула 1
05 июня 2023, 03:00 | Обновлено 05 июня 2023, 03:27
321
1

ВИДЕО. Двойной фейспалм. Левандовски с Медведевым посетили боксы Ферарри

Польский форвард и теннисист из рф наблюдали за гонкой Гран‑при Испании

05 июня 2023, 03:00 | Обновлено 05 июня 2023, 03:27
321
1
ВИДЕО. Двойной фейспалм. Левандовски с Медведевым посетили боксы Ферарри
Ferrari Twitter. Роберт Левандовски и Даниил Медведев

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сфотографировался со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым из рф.

Они вместе посетили боксы «Феррари» на Гран‑при Испании и оттуда следили за гонкой Формулы-1.

Совместное фото и видео россиянина и поляка опубликовала команда «Феррари» в Twitter.

Гран-при Испании, 7-й этап сезона Формулы-1, прошедший в Барселоне, выиграл Макс Ферстаппен из Нидерландов на Ред Булле.

Медведев на Ролан Гаррос 2023 сенсационно уступил в матче первого круга 172-й ракетке мира – бразильцу Тиаго Зайбот Вилду.

Левандовски вместе с «Барселоной» выиграл Ла Лигу. Интересно, что недавно Роберт раскритиковал действия партнеров по команде Алехандро Бальде и Сержи Роберто, которые записали видео с приветствиями фанатам из рф на фоне агрессивной войны в Украины.

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Роберт Левандовски Даниил Медведев фото Гран-при Испании видео российско-украинская война Барселона выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Как тараканы лезут, ей-богу. Их отовсюду вышвыривают, а они подкупают, угрожают, щимятся везде.. Если в рашке так все хорошо, а все ей завидуют, то и сидели бы в ней всё время, зачем к нормальным людям соваться?
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