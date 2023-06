ВИДЕО. Двойной фейспалм. Левандовски с Медведевым посетили боксы Ферарри

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сфотографировался со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым из рф.

Они вместе посетили боксы «Феррари» на Гран‑при Испании и оттуда следили за гонкой Формулы-1.

Совместное фото и видео россиянина и поляка опубликовала команда «Феррари» в Twitter.

Гран-при Испании, 7-й этап сезона Формулы-1, прошедший в Барселоне, выиграл Макс Ферстаппен из Нидерландов на Ред Булле.

Медведев на Ролан Гаррос 2023 сенсационно уступил в матче первого круга 172-й ракетке мира – бразильцу Тиаго Зайбот Вилду.

Левандовски вместе с «Барселоной» выиграл Ла Лигу. Интересно, что недавно Роберт раскритиковал действия партнеров по команде Алехандро Бальде и Сержи Роберто, которые записали видео с приветствиями фанатам из рф на фоне агрессивной войны в Украины.

When motorsport, tennis and football meet 😎 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/2mhmNQ5fYE

From the court 🎾 to the track 😏🥰@DaniilMedwed#SpanishGP pic.twitter.com/wVaRNNXPYB