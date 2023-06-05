ВИДЕО. Двойной фейспалм. Левандовски с Медведевым посетили боксы Ферарри
Польский форвард и теннисист из рф наблюдали за гонкой Гран‑при Испании
Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сфотографировался со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым из рф.
Они вместе посетили боксы «Феррари» на Гран‑при Испании и оттуда следили за гонкой Формулы-1.
Совместное фото и видео россиянина и поляка опубликовала команда «Феррари» в Twitter.
Гран-при Испании, 7-й этап сезона Формулы-1, прошедший в Барселоне, выиграл Макс Ферстаппен из Нидерландов на Ред Булле.
Медведев на Ролан Гаррос 2023 сенсационно уступил в матче первого круга 172-й ракетке мира – бразильцу Тиаго Зайбот Вилду.
Левандовски вместе с «Барселоной» выиграл Ла Лигу. Интересно, что недавно Роберт раскритиковал действия партнеров по команде Алехандро Бальде и Сержи Роберто, которые записали видео с приветствиями фанатам из рф на фоне агрессивной войны в Украины.
When motorsport, tennis and football meet 😎#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/2mhmNQ5fYE— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 3, 2023
From the court 🎾 to the track 😏🥰@DaniilMedwed#SpanishGP pic.twitter.com/wVaRNNXPYB— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 4, 2023
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