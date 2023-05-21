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Испания
21 мая 2023, 23:30 | Обновлено 21 мая 2023, 23:54
1364
1

Я был удивлен. Левандовски отреагировал на скандальное видео игроков Барсы

Алехандро Бальде и Серхи Роберто записали приветствие к болельщикам рф

21 мая 2023, 23:30 | Обновлено 21 мая 2023, 23:54
1364
1
Я был удивлен. Левандовски отреагировал на скандальное видео игроков Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В субботу, 20 мая, по соцсетям прокатилась настоящая «буря», связанная с испанской «Барселоной», чемпионом Испании.

Два игрока «Барсы», Алехандро Бальде и Серхи Роберто, записали видео с приветствием для… российских болельщиков. Короткое видео было опубликовано в профиле Okko Sport, который ведет трансляцию матчей Ла Лиги в рф.

«Мы скоро увидимся, вы тоже являетесь частью этого успеха, спасибо за то, что держите пальцы скрещенными и за вашу энергию», – сказали игроки сине-гранатовых. Видео было записано в пятницу, 19 мая, во время медиадня, организованного клубом.

Неудивительно, что видео вызвало огромные споры и волну критики. Ведь когда в Украине идет жестокая война, а на фронте гибнут тысячи украинцев, футболисты нового чемпиона Испании шлют сигналы сочувствия русским.

Представители донецкого «Шахтера» сделали специальное обращение к Роберту Левандовски в Твиттере: «Роберт, вы считаете такую ​​ситуацию нормальной? Как капитан сборной Польши, страны, которая сильно помогает Украине, вы должны понимать масштаб трагедии и абсурдность такого поступка».

Журналисты попросили Левандовски прокомментировать слова Бальде и Роберто. 34-летний лидер зачета бомбардиров Ла Лиги известен тем, что в течение нескольких месяцев активно поддерживал Украину.

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски в интервью Interia Sport ответил:

«Об этой записи я узнал через некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил в клубе об этой ситуации и узнал, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, которые имеют права на трансляцию Ла Лиги. В таких ситуациях часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что о чем-то явно не позаботились, и в результате получилось очень плохо. Насколько мне известно, клуб намерен предпринять какие-то действия в ответ на эту ситуацию».

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Барселона видео Серхи Роберто российско-украинская война Алекс Бальде скандал
Источник sport.interia.pl
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Am
Я теж здивований, особливо враховуючи те що і в Іспанії під час трансляцій український прапор ставлять завжди, вигнати їх обох з команди було б чудово
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+2
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