ВИДЕО. Позор Блаугране! Игроки Барселоны поблагодарили россиян за поддержку
Алекс Бальде и Серхи Роберто отметились странным поступком
Испанский защитник каталонского футбольного клуба «Барселона» Алекс Бальде и Серхи Роберто отметились максимально странным поступком.
Футболисты записали видео, в котором обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге:
«Большой привет всем болельщикам «Барселоны» в россии! Скоро увидимся!», – сказал Бальде.
«Дорогие болельщики из россии! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы тоже часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выигрываем еще много титулов!», – заявил Роберто.
Это видеообращение игроков было опубликовано в Instagram транслятором матчей Ла Лиги в россии Okko.
ВИДЕО. Позор Блаугране! Игроки Барселоны поблагодарили россиян за поддержку
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