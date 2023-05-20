ВИДЕО. Позор Блаугране! Игроки Барселоны поблагодарили россиян за поддержку

Испанский защитник каталонского футбольного клуба «Барселона» Алекс Бальде и Серхи Роберто отметились максимально странным поступком.

Футболисты записали видео, в котором обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге:

«Большой привет всем болельщикам «Барселоны» в россии! Скоро увидимся!», – сказал Бальде.

«Дорогие болельщики из россии! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы тоже часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выигрываем еще много титулов!», – заявил Роберто.

Это видеообращение игроков было опубликовано в Instagram транслятором матчей Ла Лиги в р оссии Okko.

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