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Испания
20 мая 2023, 23:32 | Обновлено 20 мая 2023, 23:58
1961
5

ВИДЕО. Позор Блаугране! Игроки Барселоны поблагодарили россиян за поддержку

Алекс Бальде и Серхи Роберто отметились странным поступком

20 мая 2023, 23:32 | Обновлено 20 мая 2023, 23:58
1961
5
ВИДЕО. Позор Блаугране! Игроки Барселоны поблагодарили россиян за поддержку
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский защитник каталонского футбольного клуба «Барселона» Алекс Бальде и Серхи Роберто отметились максимально странным поступком.

Футболисты записали видео, в котором обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге:

«Большой привет всем болельщикам «Барселоны» в россии! Скоро увидимся!», – сказал Бальде.

«Дорогие болельщики из россии! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы тоже часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выигрываем еще много титулов!», – заявил Роберто.

Это видеообращение игроков было опубликовано в Instagram транслятором матчей Ла Лиги в р оссии Okko.

ВИДЕО. Позор Блаугране! Игроки Барселоны поблагодарили россиян за поддержку

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Алекс Бальде Серхи Роберто российско-украинская война Барселона видео
Источник Sport.ua
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Maks Krot
Фууу  п. ля  прихвостни сососийские 
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+7
AleksDnipro87
Недаремно проти них завжди вболівав. І порівняйте тепер ось "це" з Мадридським Реалом. Реал відправляв генератори, гуманітарну допомогу Україні. Жертвував мільйони євро, а фанати вершкових неодноразово виступали на підтримку України.
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+5
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Kaftan
Ніколи не любив барселону. А тепер призераю🤦🤮
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+1
sergio_terry
Гвардіола теж підтримує Барсу, значить також сміття як і всі барселонці. Вболіваємо за Інтер у фіналі
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0
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