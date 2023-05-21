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  4. Шахтер раскритиковал Барсу за видеопослание с благодарностью к россиянам
Украина. Премьер лига
21 мая 2023, 15:54 |
1522
9

Шахтер раскритиковал Барсу за видеопослание с благодарностью к россиянам

В донецкому клубе удивлены позицией испанской команды

21 мая 2023, 15:54 |
1522
9
Шахтер раскритиковал Барсу за видеопослание с благодарностью к россиянам
ФК Барселона

Донецкий «Шахтер» гневно отреагировал на видео «Барселоны», в котором игроки каталонского клуба обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.

«Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки «Барселоны» Алекс Бальде и Серджи Роберто записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.

Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках – двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и сейчас находятся на лечении в Барселоне.

Считаете ли вы эту ситуацию нормой, Роберт Левандовский? Вы, как капитан сборной Польши, страны, которая очень помогает Украине, должны понимать масштабы трагедии и абсурдность такого поступка», – написал твиттер «Шахтера».

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Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
Барселона видео российско-украинская война Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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zhyr
Ну, Лєвандовські підтримує Україну. Навіщо було до нього претензії пред"являти?
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
avk2307
Тут все вірно робить Шахтар, треба і іншим клубам та дипломатам доєднатися, а то вже два чемпіони Італії(тренер) або Іспанії  підзабули що війна не скінчилася і недостатньо один раз надіти повязки з українським прапором а треба продовжувати підтримку наших воїнів і бойкотувати росіян. Тільки й правда звертатися до клубу потрібно а не до Левандовського.
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+3
Kovalchuk
Всю жизнь болел за барсу, а теперь пошла в жопу
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Michael Savchyn
та там купа праздно шатающєйся мацкалоти, тому й не дивно...
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0
AleksDnipro87
Це ж якими нульовими потрібно бути PR-менеджерами, щоб у своїй "публікації" звинувачувати Левандовського. Зробили тільки гірше.
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-5
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