Шахтер раскритиковал Барсу за видеопослание с благодарностью к россиянам

Донецкий «Шахтер» гневно отреагировал на видео «Барселоны», в котором игроки каталонского клуба обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.

«Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки «Барселоны» Алекс Бальде и Серджи Роберто записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.

Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках – двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и сейчас находятся на лечении в Барселоне.

Считаете ли вы эту ситуацию нормой, Роберт Левандовский? Вы, как капитан сборной Польши, страны, которая очень помогает Украине, должны понимать масштабы трагедии и абсурдность такого поступка», – написал твиттер «Шахтера».