Шахтер раскритиковал Барсу за видеопослание с благодарностью к россиянам
В донецкому клубе удивлены позицией испанской команды
Донецкий «Шахтер» гневно отреагировал на видео «Барселоны», в котором игроки каталонского клуба обратились к российским болельщикам после победы в Ла Лиге.
«Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки «Барселоны» Алекс Бальде и Серджи Роберто записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города.
Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках – двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и сейчас находятся на лечении в Барселоне.
Считаете ли вы эту ситуацию нормой, Роберт Левандовский? Вы, как капитан сборной Польши, страны, которая очень помогает Украине, должны понимать масштабы трагедии и абсурдность такого поступка», – написал твиттер «Шахтера».
Ні жодна перемога, ні сотні проданих футболок не вартують людського життя.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 21, 2023
На знімках – двоє воїнів України Віталій Шумей та Богдан Куш, які зазнали важких поранень унаслідок російської агресії й наразі перебувають на лікуванні в Барселоні.
🙏 #StandWithUkraine 🇺🇦 #Україна
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