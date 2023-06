Гонку за Месси начали два клуба АПЛ. Лионель станет партнером Мудрика?

Два клуба АПЛ начали гонку за подписание аргентинского форварда Лионеля Месси, который попрощался с французским «ПСЖ».

Как сообщает журналист Пабло Гравеллоне, «Челси» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах чемпиона мира 2022. Если синие подпишут Месси, то Лионель станет партнером по команде для украинского вингера Михаила Мудрика.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб MLS «Интер Майами» остается в гонке за Месси и уже сделал свое предложение аргентинскому футболисту. Однако команде предстоит выдержать конкуренцию со стороны европейских клубов.

Огромное предложение саудовского клуба «Аль-Хиляль» для Месси также остается в силе. А вот испанская «Барселона» находится в ожидании решения Ла Лиги по поводу финансового фейр-плей, и официальной заявки от каталонцев пока нет.

Lionel Messi will decide his future soon ✨🇦🇷 #Messi



◉ Inter Miami, into the race as they have presented their bid;



◉ Al Hilal huge proposal remains valid on the table;



◉ Barça, waiting for La Liga; no official bid yet.



◉ More European clubs approaching in the last hours. pic.twitter.com/vYflemocVv