Надалю предстоит лечь на операцию, которую проведут в Барселоне

Команда Рафаэля Надаля сообщила, что испанскому теннисисту предстоит артроскопическая операция в связи с проблемой на левой поясничной мышце.

Операцию проводят в Барселоне доктор Руис-Которро, давний врач Надаля, а также доктор Филиппон и доктор Виларо.

Рафа из-за этой травмы не участвовал в соревнованиях с января 2023 года.

Nadal's team announces he is underoing arthroscopic surgery to examine the left psoas muscle that has kept him out of competition since January. Surgery is being done in Barcelona by Dr. Ruiz-Cotorro, Nadal's longtime physician, and Dr. Philippon and Dr. Vilaró.



Update Saturday pic.twitter.com/xfR29uEtRr