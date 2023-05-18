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  4. Надаль планирует завершить карьеру в 2024 году
ATP
18 мая 2023, 17:38 |
245
0

Надаль планирует завершить карьеру в 2024 году

Рафаэль в этом году будет занят восстановлением сил и здоровья

18 мая 2023, 17:38 |
245
0
Надаль планирует завершить карьеру в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового тенниса Рафаэль Надаль во время пресс-конференции в своей академии на Мальорке заявил, что пропустит несколько следующих месяцев и планирует завершить карьеру в следующем году.

«Я не смогу сыграть на Ролан Гаррос. Как вы знаете, последние несколько месяцев я каждый день очень много работал, но не смог найти решение проблемы, возникшей в Австралии. Сегодня я не чувствую себя готовым показывать тот стандарт тенниса, который мне нужен на Ролан Гаррос.

Последние несколько лет были очень хорошими в плане результатов – мне удалось выиграть пару Больших шлемов, несколько важных турниров. Но я не получал удовольствия от работы.

После пандемии организм не справлялся с ежедневной работой, так что я не получал удовольствия от тренировок и турниров. Слишком часто мне приходилось делать перерывы из-за физических проблем, слишком часто я тренировался через боль. Так что мне нужно сделать перерыв.

Я не знаю, когда смогу вернуться на корт. Может быть, я сделаю перерыв на полтора месяца, может быть – на два, может быть – на четыре. Я буду следовать ощущениям и стараться сделать то, что пойдет на пользу моему организму и принесет мне счастье.

Моя цель и желание – остановиться, чтобы насладиться следующим сезоном, который, наверное, станет для меня последним в профессиональном туре. Я не могу на 100 процентов гарантировать, что все так получится. Но замысел такой.

Я хочу попрощаться со всеми турнирами, которые были важны для меня и для моей карьеры. Я хочу бороться и наслаждаться этим моментом. Сейчас это невозможно. Но я считаю, что если сейчас я сделаю перерыв, то в следующем году у меня будет такая возможность», – сказал Надаль.

В 2021 году он травмировался на Ролан Гаррос и до конца сезона сыграл всего два матча, но в 2022-м году вернулся на корт, повел 47 поединков, выиграв Australian Open и Ролан Гаррос.

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Рафаэль Надаль Ролан Гаррос 2023 завершение карьеры
Источник Twitter
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