ОФИЦИАЛЬНО. Надаль впервые с 2004 года пропустит Ролан Гаррос

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль во время пресс-конференции в своей академии на Мальорке заявил, что не сыграет на Ролан Гаррос, а также пропустит еще пару месяцев.

«Это не мое решение, это решение моего тела.

Я надеюсь быть готовым к Кубку Дэвиса (12-17 сентября), и я хочу играть в 2024 году, который станет последним годом моей карьеры. Я хочу иметь возможность насладиться им и попрощаться с теми турнирами, с которыми я хочу», – сказал Надаль.

Отметим, что испанец не играл после Australian Open из-за травмы бедра. В текущем сезоне на его счету всего 4 сыгранных матча и одна победа.

В 2021 году он травмировался на Ролан Гаррос и до конца сезона сыграл всего два матча, но в 2022-м году вернулся на корт, повел 47 поединков, выиграв Australian Open и Ролан Гаррос.