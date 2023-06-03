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Англия
03 июня 2023, 01:45 | Обновлено 03 июня 2023, 02:12
233
0

ОФИЦИАЛЬНО. Два известных игрока покидают Вулверхэмптон

Диего Коста и Жоау Моутинью прощаются с волками, Адама Траоре под вопросом

03 июня 2023, 01:45 | Обновлено 03 июня 2023, 02:12
233
0
ОФИЦИАЛЬНО. Два известных игрока покидают Вулверхэмптон
ФК Вулверхэмптон

Два известных игрока покидают английский клуб «Вулверхэмптон». Официально объявлено, что испанец Диего Коста и португалец Жоау Моутинью прощаются с волками.

Их контракты действуют до конца текущего сезона, и в клубе решили, что соглашения не будут продлеваться.

Для 34-летнего Диего Косты это был первый сезон за Вулвз. Он отыграл 25 матчей и забил 1 гол в текущем сезоне.

36-летний португальский хавбек Жоау Моутинью пришел в клуб в 2018 году. В текущем сезоне он сыграл 36 матчей, без забитых голов.

У форварда Адамы Траоре также истекает действующее соглашение, но клуб попробует договориться о новом контракте.

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Вулверхэмптон Диего Коста Жоау Моутинью трансферы трансферы АПЛ Адама Траоре свободный агент расторжение контракта
Источник ФК Вулверхэмптон
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