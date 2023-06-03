ОФИЦИАЛЬНО. Два известных игрока покидают Вулверхэмптон
Диего Коста и Жоау Моутинью прощаются с волками, Адама Траоре под вопросом
Два известных игрока покидают английский клуб «Вулверхэмптон». Официально объявлено, что испанец Диего Коста и португалец Жоау Моутинью прощаются с волками.
Их контракты действуют до конца текущего сезона, и в клубе решили, что соглашения не будут продлеваться.
Для 34-летнего Диего Косты это был первый сезон за Вулвз. Он отыграл 25 матчей и забил 1 гол в текущем сезоне.
36-летний португальский хавбек Жоау Моутинью пришел в клуб в 2018 году. В текущем сезоне он сыграл 36 матчей, без забитых голов.
У форварда Адамы Траоре также истекает действующее соглашение, но клуб попробует договориться о новом контракте.
Sporting director Matt Hobbs has provided an update on the future of our players whose contracts expire this summer.— Wolves (@Wolves) June 2, 2023
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