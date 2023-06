ОФИЦИАЛЬНО. Два известных игрока покидают Вулверхэмптон

Два известных игрока покидают английский клуб «Вулверхэмптон». Официально объявлено, что испанец Диего Коста и португалец Жоау Моутинью прощаются с волками.

Их контракты действуют до конца текущего сезона, и в клубе решили, что соглашения не будут продлеваться.

Для 34-летнего Диего Косты это был первый сезон за Вулвз. Он отыграл 25 матчей и забил 1 гол в текущем сезоне.

36-летний португальский хавбек Жоау Моутинью пришел в клуб в 2018 году. В текущем сезоне он сыграл 36 матчей, без забитых голов.

У форварда Адамы Траоре также истекает действующее соглашение, но клуб попробует договориться о новом контракте.

Sporting director Matt Hobbs has provided an update on the future of our players whose contracts expire this summer.



