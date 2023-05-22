Ньюкасл и Вулверхэмптон могут подписать экс-фулбека Шахтера

24-летний правый защитник «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Интерес к бразильскому легионеру проявляют «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».

В «Фиорентине» уже рассматривают возможные варианты замены Додо. Ключевым из них называется 26-летний колумбиец из «Генка» Даниэль Муньос.

Ранее сообщалось, что подписать Додо хотел «Ювентус», однако «Фиорентина» установила очень высокую цену за бразильца – 50 миллионов евро.