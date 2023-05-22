Англия22 мая 2023, 20:17 |
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Ньюкасл и Вулверхэмптон могут подписать экс-фулбека Шахтера
Додо в настоящий момент выступает в Италии за «Фиорентину»
22 мая 2023, 20:17 |
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24-летний правый защитник «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.
Интерес к бразильскому легионеру проявляют «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».
В «Фиорентине» уже рассматривают возможные варианты замены Додо. Ключевым из них называется 26-летний колумбиец из «Генка» Даниэль Муньос.
Ранее сообщалось, что подписать Додо хотел «Ювентус», однако «Фиорентина» установила очень высокую цену за бразильца – 50 миллионов евро.
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