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  4. Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
Италия
17 апреля 2023, 14:57 |
1028
2

Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера

В настоящий момент Додо выступает за «Фиорентину»

17 апреля 2023, 14:57 |
1028
2
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Туринский «Ювентус», для которого нынешний сезон складывается неудачно, планирует всерьез изменить команду, чтобы оказаться успешным в следующем чемпионате.

Среди тех, кого туринцы рассматривают в качестве летнего подписания значится 24-летний правый экс-фулбек «Шахтера» Додо, который ныне является полноценным футболистом «Фиорентины».

Контракт Додо с «фиалками» рассчитан до лета 2027 года, из-за чего руководство флорентийцев, как ожидается, запросит за футболиста отступные в размере не менее 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Додо сыграл 25 матчей в Серии А, отличившись 3 результативными передачами.

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Gargantua
я считал его лучшим игроком довоенного Шахтера, но в Феорентине у него что то не пошло. Информация об интересе Ювентуса странная.  скорее всего агенты нагнетают.
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0
Alex86 1
он играет на 5О? о_О
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