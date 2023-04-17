Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера

Туринский «Ювентус», для которого нынешний сезон складывается неудачно, планирует всерьез изменить команду, чтобы оказаться успешным в следующем чемпионате.

Среди тех, кого туринцы рассматривают в качестве летнего подписания значится 24-летний правый экс-фулбек «Шахтера» Додо, который ныне является полноценным футболистом «Фиорентины».

Контракт Додо с «фиалками» рассчитан до лета 2027 года, из-за чего руководство флорентийцев, как ожидается, запросит за футболиста отступные в размере не менее 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Додо сыграл 25 матчей в Серии А, отличившись 3 результативными передачами.